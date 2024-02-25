本报记者 张 雪

原标题：错峰出游闹元宵

更多游客以自助游、自由行的形式来完成自己的旅游活动，将更多时间和预算花在目的地的生活体验上。

长假结束，年味不减。在元宵节，各地纷纷推出猜灯谜、观花灯、赏春花等民俗文化活动，一些景区发布“迎春”旅游优惠政策，期待延续文旅市场热度。与此同时，随着春节假期集中出游高峰结束，机票、酒店等预订价格大幅下降，对于时间灵活的消费者来说，正是错峰出游的好时机。

元宵灯会人气旺

元宵节是传统佳节，丰富多彩的民俗文化活动必不可少。在浙江湖州市南太湖新区黄金湖岸景区，以“光启未来”为主题的灯会以灯光装置、数字艺术为表现形式，打造出了一条网红观光带；在福建莆田市，搭红桔塔、抬轿冲海、妈祖巡安等各类非遗项目展示，吸引着游客来闹“最火、最热”的元宵节……

同程旅行平台上，今年元宵节逛灯会、赏花灯、夜游及演出等相关主题的搜索热度较高。其中，逛灯会一直是元宵节文旅消费的热点。今年的台儿庄古城、2024越秀公园新春灯会、2024年豫园民俗艺术灯会、自贡灯会、第53届成都国际熊猫灯会等景区和游玩项目人气较高。

除了安排特色活动，一些景区还拿出“真金白银”的优惠措施，吸引各地游客元宵节出游，延续市场热度。在甘肃敦煌，游客进入鸣沙山月牙泉、玉门关、雅丹地质公园等市属景区全部免门票。四川阿坝、甘孜、凉山和攀枝花等地也宣布，在3月底前，将推行国有4A级及以上旅游景区门票“买一送一”、国有4A级以下旅游景区门票全免的优惠政策。

携程研究院高级研究员沈佳旎表示，今年元宵节恰逢周末，而且是春节假期返工之后的首个休憩时段，游客们将在享受团圆的同时，再次度过短途休闲度假时光。在携程平台上，今年元宵节的周末，国内旅游整体预订量同比增长近2倍。

同程旅行网数据也表明，过元宵与度周末叠加，拉动了周边游和短途跨城游需求加速释放。元宵节期间，广州、深圳、成都、重庆、贵阳、长沙、北京、杭州、西安、昆明等城市的周边游及短途跨城游热度居前。核心城市大型灯会不仅是本地居民元宵节文旅消费的首选，也吸引了大量周边城市的游客。广州、深圳、上海、成都等核心城市大型灯会外地游客比例均在40%以上，其中，广州越秀公园灯会的外地游客比例超过了50%，上海2024年豫园民俗艺术灯会外地游客比例超过60%。

错峰出游好时机

“春节过后出游，景区的人流、高速公路上的车流都少了很多，不存在排队的烦恼，而且团费比春节期间便宜了一半还多。”在广西北海旅居的游客李凤林说，他和老伴都已退休，时间灵活，所以选择错峰在元宵节前往崇左德天大瀑布景区。

春节假期集中出游高峰结束，客流回归常态，机票、酒店等预订价格随之大幅下降。结合即将到来的赏花季，长假过后的2月至3月，适宜时间灵活的消费者错峰出游。

在携程平台上，元宵节期间有多趟低价机票，从北京出发到三亚、海口、昆明等城市的多个航班机票价格仅200元出头。春节假期后至3月初，多个目的地跟团游价格下降三成至五成，三亚、北京、云南等热门目的地跟团游价格出现“腰斩”。多地酒店价格也出现明显降幅，从目前至3月中旬，酒店均价较春节假期降幅达四五成，三亚、西安、杭州、泉州等城市酒店均价降幅接近四成。去哪儿旅行网数据也显示，元宵节后，从大城市出发的机票价格较春节期间下降近四成，热门城市酒店价格较春节期间下降三成以上，降幅明显的城市有桂林、哈尔滨、厦门、汕头、郑州、洛阳、丽江、潮州、南京、珠海等。

携程集团副总裁秦静表示，特价机票主要受供需关系影响。热门城市在春节出游高峰过后，游客流量快速下降，航空运力出现过剩，消费者有较大概率捡漏到此类特价机票。“再以租车为例，供应商会将大量车辆从其他地方调到春节期间租车需求非常旺盛的目的地。节后游客离开，短时间内很难把车辆资源再次分散到其他网点。为了更高效地利用起闲置的车辆资源，可以看到一些地方的租车价格出现了‘跳水式’下降。”秦静说。

租车自驾后劲足

“在传统印象中，旅游是与旅行社、导游和旅游景区密切相关的。游客在周末、节假日、寒暑假和带薪休假季，到旅行社报个旅游团，跟着导游出游。随着我国大众旅游进入全面发展的新时代，虽然旅游团还是最有代表性的旅游活动形式，旅游景区、度假区依然是最典型的旅游空间，但已有更多游客以自助游、自由行的形式来完成自己的旅游活动，将更多时间和预算花在目的地的生活体验上。”中国旅游研究院院长戴斌分析，得益于高速公路网络的完善和乘用车、越野车、房车的普及，以家庭为单位的自驾远行成为广大城乡居民旅游的主要出行方式。

飞猪旅行网数据显示，春节假期租车订单量同比增长186%，较2019年增长10倍。全国半数以上城市的租车订单增速均超过3倍，出境游热门国家的租车订单量同比增长超10倍，租车成为今年春节假期增速最快的旅游消费品类之一。携程租车发布的数据也显示，春节国内租车自驾订单量同比增长近一倍，较2019年春节增长超400%。随着出行交通组合更加灵活便捷，更多用户选择租车自驾作为游览出行方式，携程平台上异地租车订单占比高达93%，机票+租车的组合预订量占整体租车订单的40%。

“春节假期租车市场有3个‘高’：总量创新高、人均消费高、偏爱车型级别高。”飞猪用车业务负责人张烨分析，今年春节假期是租车行业的一个关键点，过去几年时间在市场上积累的消费需求和消费习惯，从量变迎来了质变。租车消费迎来开门红，接下来的春游季乃至全年的需求后劲依然十足，这将让相关企业迎来长期利好。

(责编：方经纶、杨迪)

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