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城市更新加速 营商环境更优

本报记者 颜维琦 任鹏
2024年02月25日08:49 | 来源：光明日报
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原标题：城市更新加速 营商环境更优

2月24日，上海徐汇滨江，伴随着现场机器轰鸣声，一批重大工程、重点项目宣布集中开工建设。新的一年，徐汇区明确以城市更新为重要抓手，以重大工程建设为牵引，提升城区功能、激发创新活力、改善人居环境。

开工项目主要涉及产业发展、民生保障和基础设施等民生关切领域，投资规模大、涉及领域广、项目动能足。以西岸数智中心为例，作为徐汇滨江西岸产业组团布局中重要一环，这里将打造“数智”高地，助推上海人工智能产业新发展。

据了解，2024年，徐汇区重大工程共有正式项目62项，预备项目21项，预计可开工面积233万平方米，可竣工面积228万平方米。与此同时，徐汇区将全力攻坚风貌区更新和成片老旧小区改造，大力推进不成套旧住房改造，着力建设公园城市，推动更多单位附属绿地开放。

“更新，让稀缺的土地资源发挥更大效益，不断拓展发展空间，提升发展能级；更新，持续推进公共设施完善、居住品质提升，更好满足老百姓的美好生活需要；更新，在传统的产业空间中嵌入住房、教育、医疗、养老、社交、商业等公共配套，让创新人才安心扎根。”徐汇区相关负责人表示。

在上海静安区，城市更新工作也在深入细致地推进。近年来，静安区聚焦空间布局优化、历史风貌保护、人居环境提升等3方面的有机结合，大力实施城市更新战略，持续改善区域空间形态和功能格局，打造了张园、苏河万象天地、锦沧文华等一批经典地标，为区域发展全面进入从增量建设转向存量更新、从外延扩张转向内涵提升的新阶段，积累了实践经验。

今年，静安区将加速推进张园东区建设工作，争取巨富国潮文化馆项目年底结构封顶，推动静安区图书馆扩建项目开工建设。“我们希望，让城市既存‘物’、也留‘脉’，真正传承好文化底蕴，增强发展动力。”静安区相关负责人说。

2月20日，上海长宁区公布新一轮优化营商环境7.0版行动方案。行动方案中，以企业为中心，提出5个板块31个方面共计140余项改革任务和举措，重点推出金牌政务服务、集成政策服务、优质人才服务等具有长宁特色的八张“服务牌”。

“作为一家在线新经济企业，携程的发展壮大直接受惠于长宁优质贴心的企业服务、规范高效的法治保障和有温度的监管环境。”携程集团副总裁王强感慨，长宁区营商环境的持续优化，为在线新经济企业创新创业、聚力发展解决了后顾之忧。

营商环境是企业生存发展的土壤，体现了一座城市对企业的吸引力。自2017年以来，上海市区两级一轮轮优化营商环境行动方案的推出，不仅精准解决了企业面临的诸多困难，还充分激发了各类市场主体的活力。

2月18日，宝山区举办优化营商环境大会，将实践证明务实管用、可复制推广的办法进行梳理集纳，推出2024年宝山区优化营商环境重点改革举措。

在宝山区，部分中小微企业一度面临相似的困扰——因重要涉诉信息披露不准确或不完整，导致融资困难。如果未能在关键时刻获得帮扶，这些有潜力的企业或许将一蹶不振。宝山法院为涉诉中小微企业提供信息说明服务，帮助中小微企业打通经营发展中的难点堵点，让中小微企业“挺得住、过难关、有奔头”。目前，这一探索试点被写进新修订的《上海市优化营商环境条例》。

在青浦区，东方生命港·青浦新城园、朱家角镇动迁安置房、虹桥豪盛广场商办项目等一批重点项目新近集中启动。据介绍，今年一季度内，青浦区总投资约421亿元的24个重点项目将相继启动开工。其中，东方生命港·青浦新城园首发项目建成后，将吸引国内外“AI+创新药产业链”“AI+高端器械产业链”以及精准诊断、重组蛋白、健康服务等优质企业入驻，为青浦区逐步打造涵盖“孵化—研发—中试—生产—商业化”等环节的生物医药全链条产业社区打下基础。

新的一年，上海明确，将通过营商环境持续优化，吸引和集聚海内外一流企业，将充分激发企业内生动力、内在潜力，持续营造“敢干、敢闯、敢投”的浓厚氛围，以优化营商环境工作的新成效为国家发展大局作出新贡献，向世界释放改革开放和高质量发展的积极信号。

(责编：方经纶、杨迪)
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