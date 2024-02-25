中新社北京2月25日电 (记者 王恩博)中国渤海深层油气勘探再获发现。中国海油25日宣布，亿吨级油田渤中26-6油田新钻探井测试产能创新高，新增油气探明储量超4000万立方米，推动该油田累计探明储量突破2亿立方米，成为全球最大的变质岩油田。

渤中26-6油田位于渤海南部海域，距离天津市约170公里，平均水深22.1米，自2023年发现以来一直坚持继续勘探，先后钻探多口评价井。其中，渤中26-2北2井钻遇油气层达118米，测试平均日产油超390立方米、日产气超50000立方米，创该油田新钻探井测试产能最高纪录，进一步扩大了油田储量规模。

据介绍，按照正常采收率测算，渤中26-6油田能够开采原油超3000万立方米，提炼成汽油后能够满足百万级人口城市居民日常交通使用超20年，同时可开采天然气超110亿立方米，能够满足百万级人口城市居民家用燃气超60年，具有可观的社会与经济效益。

渤中26-6油田的储层埋藏在海底数千米深的潜山里，主要由变质岩组成，所在位置是伸展-走滑复合断裂持续强烈活动地区。传统理论认为，这种区域由于断裂持续强烈活动，深层油气藏容易被破坏而难以形成规模性油气聚集，此前多家国外知名石油公司钻探80余口深层井均未获规模发现。

中国海油科研人员进行科技攻关，创新油气勘探理论，自主研发超低频全方位地震勘探技术，攻克复杂断裂带深部地震成像，推动渤海勘探主战场由浅部拓展至深部、显性潜山拓展至隐性潜山，指导发现了渤中26-6油田等多个亿吨级油田。

中国海油勘探副总师徐长贵表示，此次突破进一步夯实了渤海油田增储上产的物质基础，为中国海洋石油工业勘探开发向深部复杂领域发展提供了坚实的理论和技术储备。(完)

(责编：宋心蕊、赵欣悦)

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