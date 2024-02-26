人民网北京2月26日电 （记者孙红丽）据商务部网站消息，2月26日，商务部世贸司负责人就美国贸易代表办公室发布《2023年中国履行加入世贸组织承诺报告》事答记者问。

问：近日，美国贸易代表办公室发布《2023年中国履行加入世贸组织承诺报告》，否定中国履行加入世贸组织承诺方面的成绩，指责中国经贸体制和政策对全球贸易带来巨大挑战。请问商务部对此有何评论？

答：中方注意到这份报告的不实指责。美方无视中国在履行世贸组织承诺方面取得的巨大成绩，歪曲中国社会主义市场经济建设和改革开放的显著成就，否认中国对多边贸易体制和世界经济发展作出的重要贡献，以毫无依据的武断标准指责中国经贸政策，妄称中国正当贸易措施为“经济胁迫”，颠倒黑白，对中方因美方封锁打压而采取的应对举措扣上“主动脱钩”的帽子，诬称中方造成“产能过剩”，充分反映了美方的单边主义和霸凌行径。中方对此坚决反对。

加入世贸组织以来，中国作为最大的发展中成员，始终坚定支持多边贸易体制，践行真正的多边主义，切实履行世贸组织承诺，立足国情不断完善社会主义市场经济体制和法律体系，扩大高水平制度型开放，全面深入参与世贸组织改革，积极帮助其他发展中成员，特别是最不发达国家融入多边贸易体制。过去一年，中方成为首个完成《渔业补贴协定》批约的发展中大国，引领完成投资便利化协定文本谈判，推动世贸组织实质性结束部分全球数字贸易规则谈判，所发挥的积极建设性作用获得各方高度赞赏，对世贸组织和全球经贸发展所做贡献有目共睹。

近年来，美方以“美国优先”为出发点，违背世贸组织规则，实施单边贸易霸凌，制定歧视性产业政策，扰乱全球产业链供应链，严重影响国际贸易秩序，损害世贸组织成员共同利益，中方及其他成员已多次表达关注。在世贸组织争端解决机构已裁决美相关措施违反世贸规则的情况下，美方不仅拒绝执行世贸组织裁决，还使世贸组织上诉机构陷入“瘫痪”，对多边贸易体制造成严重破坏。美方不反思纠正自身行为，反而以抹黑、“甩锅”的方式掩饰开脱自身违规和破坏行径，这是极不负责任的。我们再次呼吁美方及时纠正错误言行，切实遵守世贸组织规则和自身承诺，与包括中国在内的其他成员一道，共同维护以世贸组织为核心、以规则为基础的多边贸易体制，切实为应对全球问题和挑战发挥应有作用。

(责编：孙红丽、吕骞)

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