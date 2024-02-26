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2024年自然资源系统党风廉政建设工作会议召开 

2024年02月26日09:45 | 来源：人民网
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人民网北京2月26日电 （记者杨曦）据自然资源部消息，2月22日，自然资源部召开2024年自然资源系统党风廉政建设工作会议，总结2023年自然资源系统党风廉政建设和反腐败工作，部署2024年重点任务。

会议总结回顾了2023年自然资源系统党风廉政建设工作。指出全系统坚持认真贯彻落实党中央全面从严治党战略部署，层层压实管党治党政治责任，扎实开展主题教育，切实转变作风，纠治形式主义、官僚主义，持之以恒正风肃纪反腐，突出政治标准建强干部队伍，党风廉政建设和反腐败工作取得新成效，为自然资源事业健康发展提供了坚强有力的政治保证。

会议指出，当前自然资源领域党风廉政建设形势依然严峻。贯彻党中央决策部署、推动重大政策措施落地见效还有差距，管党治党宽松软问题仍然存在，全面从严治党任重道远；形式主义、官僚主义顽瘴仍然存在，风腐一体特征明显，作风建设任重道远；腐败滋生的土壤和条件仍然存在，贪腐问题依然易发多发，“巨腐”和“蝇贪”共存，反腐败斗争任重道远。全系统对自然资源系统反腐败斗争形势要有清醒认识，对自然资源领域腐败问题产生的土壤要有清醒认识，切实增强纵深推进自然资源系统党风廉政建设和反腐败斗争的责任感紧迫感。

(责编：杨曦、吕骞)
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