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“网盾行动”严打网络野生动植物非法交易

2024年02月26日09:48 | 来源：人民网
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人民网北京2月26日电 （记者杨曦）据国家林草局消息，为有效维护生物安全、生态安全和公共卫生安全，促进人与自然和谐共生，八部门联合开展为期一个多月的“网盾行动”，严厉打击网络非法野生动植物交易，进一步提高了野生动植物保护监管水平。

据了解，2023年11月15日—12月31日，国家林草局、农业农村部、中央政法委、中央网信办、公安部、海关总署、市场监管总局、国家邮政局等八部门以打击野生动植物非法贸易部际联席会议制度为抓手，在全国范围内开展了以合作打击线上非法出售、购买和线下非法猎捕、采集、寄递、食用、利用、进出口野生动植物为重点的“网盾行动”。专项行动强化密切协作、联合打击等工作机制，多措并举、全链条打击，有效遏制了破坏野生动植物资源违法犯罪行为，全面巩固了禁止非法野生动植物交易成果。

数据显示，“网盾行动”期间，全国共出动执法车辆15万余台次、执法人员54万余人次；监督检查互联网和寄递企业23万余家，商（用）户（家）35万余家；查办野生动植物案件4570起，其中行政案件2074起、刑事案件2496起；打掉各类犯罪团伙203个，依法处理违法犯罪人员5162人；收缴野生动植物11万余只（头、尾、株），野生动植物制品6960件、4万余公斤，非法猎具渔具1.9万个（张、台）；没收违法所得4200多万元，处以罚款和罚金734万元。

据介绍，在专项行动中，各部门对重点场所进行联合执法检查，全面排查线上线下非法行为，全方位、多角度搜集、梳理案件线索，加强与互联网平台、电信运营商、快递物流公司协作，健全线索举报、快速反馈、追踪定位等渠道，形成了一体化监管、多部门协作的长效机制和工作合力，为及时查处和预防破坏野生动植物资源违法犯罪行为提供有力保障。下一步，相关部门将进一步深化合作，持续发挥打击野生动植物非法贸易联席会议制度作用，强化执法监管和网络市场非法交易信息监测，持续开展多途径、多形式的野生动植物保护宣传教育，引导公众参与监督，在全社会营造保护野生动植物、自觉抵制非法行为的良好氛围。

(责编：杨曦、吕骞)
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