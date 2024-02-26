市场监管总局开展基层党组织书记履行全面从严治党责任现场述职述责述廉
人民网北京2月26日电 （记者杨曦）据市场监管总局消息，2月25日，市场监管总局党组书记、局长罗文主持召开党组（扩大）会议，专题听取部分基层党组织书记2023年度履行全面从严治党责任现场述职述责述廉，对基层党组织书记履行全面从严治党责任情况进行一次全面的“政治体检”和“集中会诊”。
会上，信用监管司、广告监管司、特殊食品司、标准技术司，行政学院、竞策中心、认研中心、消协秘书处等8家单位党组织书记汇报了2023年度抓党建工作、履行全面从严治党“第一责任人”责任、加强廉洁自律等方面情况。总局党组成员、副局长田世宏、孟扬、蒲淳、柳军结合工作实际，对其分管单位党组织书记述职述责述廉进行了点评和提问，并对做好下一步工作提出要求。中央纪委国家监委驻总局纪检监察组组长、党组成员杨逸铮对8家单位党组织书记进行了整体点评。
罗文在总结讲话中指出，述职述责述廉是党内的重要制度性安排，是全面从严治党工作向纵深推进的重要举措，各单位特别是“一把手”一定要把思想统一到党中央的部署要求上来，贯彻落实《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》《关于加强对“一把手”和领导班子监督的意见》等要求，坚定不移地抓实抓细抓好。
罗文强调，要提高政治站位，深刻领悟党中央关于全面从严治党的战略部署，持续推进政治机关建设，切实增强对“一把手”和领导班子监督实效，大力加强领导班子和干部队伍建设。要聚焦主责主业，准确把握全面从严治党的目标任务，全面落实党中央决策部署，严格意识形态阵地管理，认真履行市场监管职责。要压紧压实责任，持续锻造坚强有力党组织，加强对机关司局和直属单位的绩效考核，坚持大抓基层的鲜明导向，加强对基层党组织建设的分类指导。要强化贯通联动，不断健全全面从严治党体系，发挥主体责任考核统揽作用，推动各单位“一把手”述职述责述廉制度化、规范化，抓紧抓实问题整改。
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