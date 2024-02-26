人民网北京2月26日电 （记者杨曦）据市场监管总局消息，2月25日，市场监管总局党组书记、局长罗文主持召开党组（扩大）会议，专题听取部分基层党组织书记2023年度履行全面从严治党责任现场述职述责述廉，对基层党组织书记履行全面从严治党责任情况进行一次全面的“政治体检”和“集中会诊”。

会上，信用监管司、广告监管司、特殊食品司、标准技术司，行政学院、竞策中心、认研中心、消协秘书处等8家单位党组织书记汇报了2023年度抓党建工作、履行全面从严治党“第一责任人”责任、加强廉洁自律等方面情况。总局党组成员、副局长田世宏、孟扬、蒲淳、柳军结合工作实际，对其分管单位党组织书记述职述责述廉进行了点评和提问，并对做好下一步工作提出要求。中央纪委国家监委驻总局纪检监察组组长、党组成员杨逸铮对8家单位党组织书记进行了整体点评。

罗文在总结讲话中指出，述职述责述廉是党内的重要制度性安排，是全面从严治党工作向纵深推进的重要举措，各单位特别是“一把手”一定要把思想统一到党中央的部署要求上来，贯彻落实《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》《关于加强对“一把手”和领导班子监督的意见》等要求，坚定不移地抓实抓细抓好。

罗文强调，要提高政治站位，深刻领悟党中央关于全面从严治党的战略部署，持续推进政治机关建设，切实增强对“一把手”和领导班子监督实效，大力加强领导班子和干部队伍建设。要聚焦主责主业，准确把握全面从严治党的目标任务，全面落实党中央决策部署，严格意识形态阵地管理，认真履行市场监管职责。要压紧压实责任，持续锻造坚强有力党组织，加强对机关司局和直属单位的绩效考核，坚持大抓基层的鲜明导向，加强对基层党组织建设的分类指导。要强化贯通联动，不断健全全面从严治党体系，发挥主体责任考核统揽作用，推动各单位“一把手”述职述责述廉制度化、规范化，抓紧抓实问题整改。

(责编：杨曦、吕骞)

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