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1月份黄埔综保区验放车辆达2.9万车次

2024年02月26日09:57 | 来源：人民网
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人民网北京2月26日电 （记者王震）据海关总署网站消息，近年来，黄埔海关所属穗东海关不断加大科技创新应用力度，通过升级卡口车辆识别系统，结合远程全方位视音频监控系统，快速完成车辆信息核对，将车辆进出卡口受阻解决时间压缩至1分钟。今年1月份，黄埔综保区验放运输车辆达2.9万车次。

“以前，货车在卡口不能正常放行时，需要将车辆退出卡口通道，将情况告知现场关员，他们再根据实际情况进行处理。”世天威（广州）物流有限公司关务经理李伟根说，“现在，我们可以通过卡口视音频系统第一时间反馈问题，全程无需下车，真是太方便了。”整合优化后，货物进出区的时间最快仅需3分钟。

为做好大宗货物的入区监管工作，保障通关顺畅，穗东海关多次开展企业调研，针对企业痛点问题成立专班，研究车辆进出区监管模式改革，实现大宗货物集中申报、分批进出的“一单多车”智能化监管，有效简化通关手续，为企业降本增效。该模式通过优化综合保税区辅助系统功能，实现大宗货物可重复使用载货车辆多批次往返运输，从源头上解决了企业运输车辆调配困难的问题，提高了验放的灵活性。

作为进出口汽车业务代理商，广州市中海龙国际贸易有限公司对“一单多车”的便利性感触颇深。该公司经理谢晓兰说：“以往汽车进入黄埔综保区，需要拆分成多份报关单，申报花费的时间较长。而在‘一单多车’模式下，仅申报一份报关单就可以了，单证填报效率提高，平均一次申报可节省1小时。”

穗东海关副关长田松表示：“穗东海关积极推进智慧海关建设,落实‘智关强国’行动部署要求，运用科技手段为监管赋能、为通关提速，破解进出口物流痛点、难点、堵点问题，推动促进外贸提质增量措施落地见效，助力产业链供应链稳定畅通。”

(责编：王震、吕骞)
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