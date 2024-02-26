黄河中下游现大范围低温降雪天气 黄委会加强防凌工作应对寒潮
2024年02月26日09:59 | 来源：人民网
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人民网北京2月26日电 （记者王仁宏）据水利部网站消息，近日，受寒潮天气影响，黄河封河河段开河进程有所放缓，黄河水利委员会加强应对工作，确保黄河开河期防凌安全。截至2月23日10时，黄河累计开河151.43千米，剩余封冻长度681千米，较上一日减少1千米。黄河凌情整体平稳，未发生凌汛灾害。
据悉，受近期强冷空气影响，2月20日以来，黄河中下游地区出现大范围低温降雪天气，部分河段凌情态势仍可能反复。截至23日，黄河剩余封冻长度681千米，主要集中在内蒙古和中游河段，其中内蒙古河段封河607千米，中游分段封河75千米，开河形势整体平稳。22日，黄河山东河段出现年度凌汛期第四次流凌过程，菏泽王夹堤控导工程以下185千米河段流凌，流凌密度10%-15%，冰厚1-2厘米。本年度凌汛期，黄河山东河段最大封河长度43.5千米。
黄委高度重视开河期防凌工作，全力以赴迎战寒潮天气，要求相关部门进一步加强防凌值班值守，强化监测预报预警，强化水工程调度，加密凌情监测、巡测，排查整治风险隐患，加强涉河安全监管，密切关注凌情变化，扎实做好突发险情应对处置准备，全力确保黄河开河期间防凌安全。
(责编：王仁宏、吕骞)
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