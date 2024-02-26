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受雨雪及路面结冰影响 全国11省份封闭路段47个

2024年02月26日10:12 | 来源：人民网
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人民网北京2月26日电 （记者王连香）据中国路网官方微博消息，2月25日20时至26日20时，内蒙古中部和东北部、黑龙江西北部、新疆伊犁河谷、西藏西部和东南部、青海东部、甘肃中东部、宁夏南部、陕西南部、山西北部、河南西部、安徽中南部、湖北、湖南北部等地的部分地区有小雪或雨夹雪。重庆东北部、贵州中东部、江南大部、广西大部等地的部分地区有小雨，贵州和湖南的部分地区有冻雨。另外，天津南部、陕西中部、江苏南部、贵州西部、云南东部等地局地有雾。

截至今日7时，受雨雪及路面结冰影响，贵州、甘肃、宁夏、青海、四川、安徽、广东、湖南、云南、重庆、江西等11个省（区、市）共计封闭路段47个（涉及32条高速公路、5条普通国道），关闭收费站281个（涉及52条高速公路），恢复通行时间待定。具体情况如下：

贵州（187个收费站关闭，32个路段封闭）：G69银百高速南坪互通至流河渡互通段，G7512筑蓉高速双石至金烽乌江大桥，G7521渝筑高速青山互通至楠木渡大桥段、楠木渡至羊昌互通段，S02遵义绕城高速冷水坪至乐理互通段，S07凯里绕城高速麻江枢纽至三棵树枢纽段，S08都匀绕城高速杨柳街至乌养互通段，S15松从高速八官溪互通至大龙互通段，天柱至从江东段，S19江玉高速黄母冲互通至闵孝互通段，S84天镇高速天柱互通至三穗南段、德明互通至羊满哨互通段，S25沿榕高速石阡互通至岑松互通段、朗洞至寨蒿段，S29德余高速河坝至小腮互通段，S30江黔高速白溪互通至两路口互通段、六桶至韩家店互通段，S32玉新高速河塘互通至遵义界段，S34施播高速飞龙湖至冷水坪段，S36玉盘高速白杨坪至上塘段、白杨坪至冯家庄互通段，S42凯福高速炉碧枢纽至马场坪互通段，S55仁望高速新化至沙井段，S61赫六高速赫章南至雉街段，S62余册高速羊甲互通段，S63凯从高速下长坡互通至忠诚互通段，S72剑黎高速八舟河互通至高屯段，S82筑大高速白云互通至新仁互通段、新仁至大方段，G243红花岗段，G354江口段、石阡段。

甘肃32个收费站关闭。

宁夏（26个收费站关闭，4个路段封闭）：G22青兰高速隆德至毛家沟段，G70福银高速李旺至六盘山段、中宁至长山头段，G1816乌玛高速中宁至长山头段。

青海（10个收费站关闭，2个路段封闭）：S201川大高速民和段，G0615德马高速花久段。

四川（7个收费站关闭，2个路段封闭）：G4217蓉昌高速阿坝段；G8513九绵高速绵阳段。

安徽6个收费站关闭。

广东（5个收费站关闭，1个路段封闭）：G4京港澳高速韶关段。

湖南（4个收费站关闭，2个路段封闭）；G234高明至双凤段，G320枳木槽至雪峰林场段。

云南（3个收费站关闭，1个路段封闭）：S11宜毕高速以勒南至镇雄东段。

重庆（1个收费站关闭，1个路段封闭）：G7521渝筑高速安稳北互通至渝贵省界段。

江西（2个路段封闭）：G353修水县段、靖安县中源乡段。

(责编：王连香、吕骞)
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