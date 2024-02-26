人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

证监会高质量完成2023年建议提案办理工作

2024年02月26日10:04 | 来源：人民网
小字号

人民网北京2月26日电 （记者王震）据证监会网站消息，2023年，证监会共承办全国人大代表议案、建议205件，全国政协委员提案184件，办理数量稳中有增。证监会认真贯彻落实党中央、国务院关于做好人大建议和政协提案办理工作的决策部署，坚持将建议提案办理工作与资本市场强监管、防风险、促发展等各项重点任务紧密结合起来，优化工作机制、创新工作方法，高质量完成办理工作。

办理过程中，证监会提高政治站位，周密部署安排，强化督办考核，持续推动办理工作提质增效。一是提高政治站位，加强组织领导。始终把建议提案办理工作作为一项重要的政治任务，作为倾听人民呼声、回应人民期待的重要途径，纳入整体工作部署，认真研究制定工作方案，明确责任分工，强化工作要求，形成以上带下、层层负责、整体联动的工作机制。二是强化质量意识，提高办理质效。坚持系统思维，加强通盘分析，集中精力进行重点研究、重点推进，以点带面推动建议提案办理工作整体水平提升。提高复文质量，加强复文审核把关，让代表委员感受到答复有内容、有深度。三是加强沟通联系，广泛凝聚共识。积极向全国人大、全国政协沟通报告，及时跟进了解建议提案办理要求，做到“交”“办”有序对接。加强与代表委员的全流程沟通，办前积极主动联系，办中做好政策解释，办后坚持常态化沟通，积极采取多种方式与代表委员进行深入交流，提升沟通质量。加强与相关单位的横向协调，确保办理答复无差错、不漏项。四是强化督办考评，提升工作质量。将建议提案办理纳入督查，紧盯关键时间节点，通过多种方式进行督促检查，及时掌握办理进度，确保按时完成办理任务。对建议提案办理情况进行评价，充分发挥激励作用，调动办理人员积极性，推动办理工作提质增效。

证监会将紧紧围绕高质量发展这个主题，从坚持人民主体地位、发展社会主义民主政治的高度出发，进一步做好全国“两会”建议提案办理工作，努力办出更多共识、更大成效。

(责编：王震、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
证监会回应“IPO倒查10年”：目前没有安排
　　人民网北京2月26日电 （记者王震）据证监会网站消息，近日，有媒体报道IPO要倒查10年，对此，证监会在回答记者提问时表示，防范打击财务造假、欺诈发行是一个持续的过程，目前没有IPO倒查10年的安排。媒体出现这方面说法，体现了投资者对上市公司质量的关心关注。…
韩春辉：持续深耕珍稀奶源 守正创新夯实稳健底色
　　乳业是关系国计民生的重点产业。当前，如何提升核心竞争力，抓住消费升级新机遇，实现自身发展并助推行业高质量发展，成为每一家乳企的必答题。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部