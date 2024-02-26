人民网北京2月26日电 （记者王震）据证监会网站消息，2023年，证监会共承办全国人大代表议案、建议205件，全国政协委员提案184件，办理数量稳中有增。证监会认真贯彻落实党中央、国务院关于做好人大建议和政协提案办理工作的决策部署，坚持将建议提案办理工作与资本市场强监管、防风险、促发展等各项重点任务紧密结合起来，优化工作机制、创新工作方法，高质量完成办理工作。

办理过程中，证监会提高政治站位，周密部署安排，强化督办考核，持续推动办理工作提质增效。一是提高政治站位，加强组织领导。始终把建议提案办理工作作为一项重要的政治任务，作为倾听人民呼声、回应人民期待的重要途径，纳入整体工作部署，认真研究制定工作方案，明确责任分工，强化工作要求，形成以上带下、层层负责、整体联动的工作机制。二是强化质量意识，提高办理质效。坚持系统思维，加强通盘分析，集中精力进行重点研究、重点推进，以点带面推动建议提案办理工作整体水平提升。提高复文质量，加强复文审核把关，让代表委员感受到答复有内容、有深度。三是加强沟通联系，广泛凝聚共识。积极向全国人大、全国政协沟通报告，及时跟进了解建议提案办理要求，做到“交”“办”有序对接。加强与代表委员的全流程沟通，办前积极主动联系，办中做好政策解释，办后坚持常态化沟通，积极采取多种方式与代表委员进行深入交流，提升沟通质量。加强与相关单位的横向协调，确保办理答复无差错、不漏项。四是强化督办考评，提升工作质量。将建议提案办理纳入督查，紧盯关键时间节点，通过多种方式进行督促检查，及时掌握办理进度，确保按时完成办理任务。对建议提案办理情况进行评价，充分发挥激励作用，调动办理人员积极性，推动办理工作提质增效。

证监会将紧紧围绕高质量发展这个主题，从坚持人民主体地位、发展社会主义民主政治的高度出发，进一步做好全国“两会”建议提案办理工作，努力办出更多共识、更大成效。

(责编：王震、吕骞)

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