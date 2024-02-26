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生态环境部：推动构建从山顶到海洋的保护治理大格局

2024年02月26日10:13 | 来源：人民网
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人民网北京2月26日电 （记者王仁宏）据生态环境部消息，近日，生态环境部在福建省厦门市召开海洋生态环境保护重点工作推进会，听取相关省市工作情况汇报，研究部署2024年工作。会议指出，2023年各有关地区部门加快推动重点海域综合治理攻坚战、美丽海湾建设、海洋生态环境监督管理等重点工作，整体工作取得良好成效，海洋生态环境继续保持改善趋势。

会议强调，要在全面推进美丽中国建设、加快推进人与自然和谐共生的现代化新征程上锚定方位、聚力起航，坚持目标导向和问题导向相统一，坚持精准治污、科学治污和依法治污，以海湾为基本单元实施综合治理，推动构建从山顶到海洋的保护治理大格局，以高水平保护促进经济高质量发展。

会议要求，要以美丽中国建设为统领，按照“打几个漂亮的标志性战役”的要求，谋划推进一批有示范效应、有带动作用、有关键实效的标志性举措，推动2024年各项工作取得新进展新成效，保持近岸海域生态环境质量持续稳中向好的良好态势。

(责编：王仁宏、吕骞)
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