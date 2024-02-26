人民网北京2月26日电 （记者王震）据证监会网站消息，针对上市公司欺诈发行、财务造假、大股东违规占用上市公司资金等问题，近日，证监会在回答记者提问时表示，上市公司是资本市场运行的逻辑起点，资本市场所有产品几乎都与上市公司相关。聚焦提高上市公司质量这一目标，证监会将多措并举，进一步加大对上市公司欺诈发行、财务造假，以及大股东违规占用等违法行为的打击力度。

证监会表示，将持续投入更大人力、物力，通过年报审阅、公司历史数据对比、行业数据对比、重大舆情监测、投诉举报处置等多元化渠道识别造假线索，并通过现场检查核实验证，进一步提升线索发现能力，紧盯上市公司滥用会计政策调节利润等恶劣行为，不让造假者“瞒天过海”“蒙混过关”。

证监会将注重全流程监管执法，把好“入口关”，坚持“申报即担责”；畅通“出口端”，对重大违法企业坚决出清。对于上市公司实控人、董监高等“关键少数”违规占用担保等“监守自盗”行为，打好“组合拳”，通过打击惩处、清查追偿、限期整改、移送公安，让其“人财两空”。此外，对于证券服务中介机构，证监会将坚持“一案双查”，督促、警示“看门人”切实归位尽责。

(责编：王震、吕骞)

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