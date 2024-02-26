人民网北京2月26日电 （方经纶）据中国绿色食品发展中心官网消息，近日，中国绿色食品发展中心印发《2024年绿色食品（绿色优质农产品）工作要点》（下文简称《工作要点》），供各地和相关方面因地制宜组织实施。

《工作要点》提出，全力推进绿色食品稳步增长。研究制定绿色食品审核评价全程质量控制技术规范，完善新型审核评价机制。突出优势特色产业引领和一二三产业融合发展。在充分发挥原有优势产业产品基础上，加快发展畜牧业、渔业和农产品加工业绿色食品，积极引导规模化生产经营主体申请使用绿色食品标志，全方位提升种植畜牧渔业和农产品加工业绿色化、优质化、特色化、品牌化发展水平，持续增加绿色食品获证产品总量规模和市场供给总量。优化绿色食品续展制度机制，探索开展获证生产经营主体星级认定，不断提升绿色食品续展能力和水平。

《工作要点》要求，因地制宜发展有机农业有机农产品。将发展有机农业、有机农产品纳入各级绿色食品（绿色优质农产品）工作机构重要工作推进范围。充分发挥各地自然资源禀赋、生态环境优势和市场消费需求，有计划有重点规划培育一批适合发展有机农业和有机农产品的地域、区域、基地和生产经营主体。落实农产品保供既要保数量，也要保多样、保质量的要求，按照传统农耕农法与现代技术有机融合发展的路径，因地制宜探索有机农业发展试点和有机农产品生产方式，培育一批有机农业生产基地和有机农产品。瞄准市场需求，鼓励相关农产品生产基地和生产经营主体申请有机产品认证，提升有机农业和有机农产品的消费认知度、市场认可度。

持续扩大绿色有机农产品生产基地规模也在《工作要求》中被强调。要充分发挥绿色食品和有机农产品生产基地在增加绿色优质农产品生产总量中的示范引领带动作用。通过发展绿色食品和有机农产品促进农民增收、农业增效。在获证绿色食品和有机农产品数量多、规模大、发展潜力广阔的地区和地域，探索开展整市县、全地域全国绿色食品（绿色优质农产品）高质高效试点和全国绿色食品发展重点市重点县试点创建。引导鼓励各地推广应用绿色食品生产资料，从生产源头保障绿色优质农产品质量。

并且要求积极跟进全国优质农产品生产重点市、重点县和生产基地建设。鼓励各地因地制宜探索开展全国绿色食品原料标准化生产基地星级创建，不断提升绿色优质农产品生产基地建设水平和供给能力。积极跟进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，依规实施审核评价和标志使用费用减免措施，全力支持脱贫地区发展绿色有机地标为主体的绿色优质农产品。

此外，《工作要求》还在“推动地理标志农产品生产基地建设和农产品品质规格提升”、“加强绿色优质农产品品牌培树和产销对接”、“强化获证产品质量监管和风险预警防控”、“加快构建绿色优质农产品技术支撑体系”、“增强绿色优质农产品工作保障能力”等多个方面对绿色优质农产品高质量发展作出部署安排。

(责编：方经纶、吕骞)

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