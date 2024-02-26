人民网北京2月26日电 （记者王仁宏）2021年7月，全国碳排放权交易正式上线交易。今日，生态环境部副部长赵英民在国务院政策例行吹风会上表示，全国碳排放权交易已顺利完成了两个履约周期，已实现预期建设目标。目前，全国碳排放权交易市场覆盖年二氧化碳排放量约51亿吨，纳入重点排放单位2257家，成为全球覆盖温室气体排放量最大的碳市场。

一是建立了一套较为完备的制度框架体系。国务院实施印发《碳排放权交易管理暂行条例》，生态环境部出台管理办法和碳排放权登记、交易、结算等3个管理规则，以及发电行业碳排放核算报告核查技术规范和监督管理要求等，对注册登记、排放核算、报告、核查、配额分配、配额交易、配额清缴等涉及碳排放权交易的关键环节和全流程提出了明确要求和规范，初步形成了拥有行政法规、部门规章、标准规范以及注册登记机构和交易机构业务规则组成的全国碳排放权交易市场法律制度体系和工作机制。

二是建成了“一网、两机构、三平台”的基础设施支撑体系。建成了“全国碳市场信息网”，集中发布全国碳市场权威信息资讯。成立全国碳排放权注册登记机构、交易机构，对配额登记、发放、清缴、交易等相关活动精细化管理。建成并稳定运行全国碳排放权注册登记系统、交易系统、管理平台三大基础设施，实现了全业务管理环节在线化、全流程数据集中化、综合决策科学化，全国碳排放权交易市场基础设施支撑体系基本形成。

三是碳排放核算和管理能力明显提高。建立碳排放数据质量常态化长效监管机制，实施“国家—省—市”三级联审，运用大数据、区块链等信息化技术智能预警，将数据问题消灭在“萌芽”阶段。创新建立履约风险动态监管机制，督促企业按时足额完成清缴。参与碳市场企业均建立了碳排放管理的内控制度，将碳资产管理纳入日常生产经营活动，相关企业的管理能力和核算能力显著提升。

四是市场表现平稳向好。市场活跃度和第一个履约周期相比，第二个履约周期有明显提升。截止到去年底，全国碳排放权交易市场累计成交量达到4.4亿吨，成交额约249亿元。第二个履约周期成交量比第一个履约周期增长了19%，成交额比第一个履约周期增长了89%。碳价整体呈现平稳上涨态势，由启动时的每吨48元上涨至每吨80元左右，上涨66%左右。第二个履约周期企业参与交易的积极性明显提升，参与交易的企业占总数的82%，比第一个履约周期上涨了近50%。

赵英民表示，全国碳排放权交易市场的健康运行，为双碳目标实现、推动全社会绿色低碳发展发挥了重要作用。

一是落实了企业的减碳责任。利用碳市场碳排放配额分配，将碳减排目标要求直接分解到企业，使企业成为减碳的主体，压实了企业责任，树立了“排碳有成本、减碳有收益”的低碳意识，实现了对第一大碳排放重点行业（电力行业）的碳排放有效控制。

二是降低了行业和全社会的减碳成本。通过碳排放配额交易，碳市场为企业履行减碳责任提供了更为灵活的选择，帮助行业实现了低成本的减碳。据测算，这两个履约周期，全国电力行业总体减排成本降低了约350亿元。随着碳排放权交易市场覆盖行业范围不断扩大，碳排放资源在全国范围内不同行业间的优化配置将最终实现全国总的减排成本最小化。

三是碳市场形成的碳价，为开展气候投融资、碳资产管理等碳定价活动锚定了基准价格参考，促进了气候投融资工具创新，为低碳、零碳、负碳技术投融资提供了基础支撑、资金支撑。以碳市场为核心的中国碳定价机制正在逐步形成，促进了全社会生产生活方式的低碳化，从而推动了绿色低碳高质量发展。

四是探索建立了符合我国实际的重点行业碳排放统计核算体系，培养了一大批碳减排、碳管理的专业人才和相关机构，为推动实现双碳目标打下了坚实基础。

(责编：王仁宏、吕骞)

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