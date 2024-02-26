人民网北京2月26日电 （记者王仁宏）今日，生态环境部副部长赵英民在国务院政策例行吹风会上表示，目前，生态环境部已组织开展全国碳排放权交易市场扩围专项研究，对重点行业的配额分配方法、核算报告方法、核算要求指南、扩围实施路径等，开展了专题研究评估论证，相关的技术文件起草工作已经基本完成，争取尽快实现我国碳排放权交易市场的首次扩围。

据悉，中国的碳排放主要集中在发电、钢铁、建材、有色、石化、化工、造纸、航空等重点行业，八个行业占到我们国家二氧化碳排放的75%左右，这些重点行业工业化程度高，有一定的人才、技术、管理基础，更容易实现对碳排放的量化控制管理和影响含碳产品和服务的价格。目前，全国碳排放权交易市场已纳入了发电行业，年二氧化碳排放量约51亿吨，占比全国二氧化碳排放总量的40%以上。

“生态环境部每年在全国范围内对上述重点行业组织开展了年度的碳排放核算报告核查工作，除电力行业之外，其他7个行业虽然没有纳入配额管控，但碳排放核算报告核查工作已开展起来。”赵英民表示，将高排放行业尽早纳入全国碳排放权交易市场，充分发挥市场在碳排放资源配置中的决定作用，可使得我们全社会的降碳成本实现最优、最小化，助力实现我国的双碳目标，推动绿色低碳转型和美丽中国建设。

《碳排放权交易管理暂行条例》对确定行业覆盖范围和重点排放单位相关的工作程序进行了明确。赵英民表示，未来，生态环境部将坚持稳中求进、先易后难的原则，结合我国经济社会发展阶段和情况，国家控制温室气体排放的总体要求，综合考虑行业的碳排放量、数据质量基础、减污降碳协同、行业高质量发展等因素，优先纳入碳排放量大、产能过剩严重、减污降碳协同效果好、数据质量基础好的重点行业。分阶段、有步骤地积极推动碳排放权交易市场覆盖碳排放重点行业，构建更加有效、更有活力、更具国际影响力的碳市场。

(责编：王仁宏、吕骞)

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