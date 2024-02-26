人民网北京2月26日电 （记者王仁宏）数据质量是保证碳市场健康平稳有序的基础。今日，生态环境部副部长赵英民在国务院政策例行吹风会上表示，生态环境部高度重视，把保障和提升碳市场的排放数据质量作为一项政治任务，多措并举确保数据质量，切实守住数据质量这一生命线。

一是健全完善制度。推动最高法、最高检修订《关于办理环境污染刑事案件适用法律若干问题的解释》，将温室气体排放数据造假纳入刑事制裁范畴。修订了相关碳排放数据核算报告技术指南，碳核算公式由过去的27个精简到12个，提升了核算公式的有效性、规范性和可操作性，大幅降低相关核算的不确定性。

二是建立“国家—省—市”三级联审的长效工作机制。创造性开展碳排放关键参数月度存证，提升基础数据的准确性和可追溯性，及时发现问题苗头。

三是充分利用大数据信息化手段实现穿透式监管。通过全国碳市场管理平台，第二个履约周期对300多万个参数数据进行自动识别校验，及时发现并解决了7.2万余个数据异常问题。

四是严厉打击弄虚作假等违法行为。通过两轮碳排放报告专项监督帮扶，对发现问题逐一拉条挂账、分类处理、整改销号。对违法企业严肃处罚并核减其碳排放配额，对问题严重的技术服务机构公开曝光，对弄虚作假行为形成有力震慑。

五是全面加强宣传培训。重点排放单位和技术服务机构碳排放核算和管理能力通过大范围培训得到了明显提升。去年，生态环境部共组织培训了134场约1.1万人参加的培训，实现了市场参与主体全覆盖。

“近日，已公开发布的《碳排放权交易管理暂行条例》（以下简称条例），对数据质量管理提出了新的更高要求，严厉打击碳排放数据造假、遏制虚报瞒报碳排放数据等行为。”赵英民表示。

在严格控制方面，《条例》明确了相关机构和人员禁止事项和处罚措施，通过配套制度规范，持续压减数据造假空间，通过建设完善全国碳市场管理平台，利用区块链、数字化技术手段，保证数据无法篡改。通过年度核查加日常监管的工作模式，持续强化数据质量审核。

在严肃督查方面，通过全国碳市场管理平台大数据筛查异常数据，通过投诉举报发现问题线索，在此基础上进行现场检查核实，对发现的问题线索不查清绝不放过，问题疑点不查清绝不放过，问题整改不到位绝不放过。

同时，明确各相关部门的监管职责，对碳排放数据弄虚作假“零容忍”，严惩重罚，公开曝光违法违规行为。从强化重点排放单位的主体责任、加强对技术服务机构的管理、强化监督检查、加大处罚力度等四方面规定了对防范和惩处碳排放数据造假具体要求。

(责编：王仁宏、吕骞)

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