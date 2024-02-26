原标题：中国人寿加力提升民营和小微企业金融保险服务质量

小微企业大多是民营企业，量大面广，是我国经济发展的重要支撑。支持民营企业发展，是金融供给侧结构性改革的重要内容，也是金融服务实体经济发展的重点之一。

作为国有大型金融机构，中国人寿把服务实体经济作为根本宗旨，发挥保险、投资、银行三大业务板块协同发展的综合金融优势，2023年支持民营和小微企业投资余额2200多亿元，集团成员单位广发银行普惠型小微企业贷款余额接近1800亿元，惠及13万户小微企业，服务实体经济主力军和头雁作用持续彰显。

丰富保险保障 服务民营和小微企业“起航”

小微企业是国民经济发展的毛细血管，是吸纳就业的主力军。加大对民营和小微企业等薄弱环节的保险保障力度，是发挥保险经济减震器和社会稳定器的重要体现。

中国人寿集团旗下寿险公司创新开发“e企投”便捷线上服务，推出面向中小微企业客户的定制化产品“员福保”意外险组合产品。“我们连续几年在中国人寿为员工投保意外伤害保险，不仅减轻了公司事故风险的经济负担，也帮助我们维护员工合法权益。”重庆市华永金属表面处理有限公司财务经理黄灵（化名）对“员福保”十分青睐，在这家仅有50多名员工的小微企业，已经有6名员工因意外获得医疗费、住院津贴等理赔。2023年以来，“员福保”已累计为全国3万余家小微企业提供风险保障。

中国人寿集团旗下财险公司积极开展小微企业贷款保证保险，2023年累计支持近5000家小微企业获得融资超57亿元。同时，持续开展餐饮业守护神、服务业守护神等小微企业专属产品和店家一保通、店家财安心等组合险产品，保障小微企业经营过程中面临的风险。此外，还积极推动风险减量管理，为事故风险撑起预防服务的“防护伞”，开发的安全生产智能预防体系已推广到14个省份，工伤事故率平均降低24.7%，打造的“安心防”智慧防灾防损云平台在2023年发送灾害预警信息超3600万条，帮助2.3万家企业完成风险排查。

中国人寿财险公司还积极发展专利类保险产品，致力于为专精特新小微企业保驾护航。在国家级专精特新“小巨人”等企业扎堆的浙江宁波，中国人寿财险宁波分公司已陆续为30多家企业承保69项专利，有效缓解专精特新企业在专利侵权纠纷案件中维权成本高的困扰，赔付涵盖因正常维权而产生的调查费用、法律费用以及专利被侵权带来的直接经济损失。宁波太极环保设备有限公司副总经理饶文军说：“作为一家环保领域的专精特新企业，专利险等产品与我们的业务息息相关。这些产品一方面能充实我们给客户的产品方案，另一方面也会有效减少作为知识型企业的经营风险。”

拓宽融资渠道 助力民营和小微企业“引航”

中国人寿积极发挥投资专业优势，拓宽民营和小微企业融资渠道，通过投资小微企业贷款专项金融债、股权基金、资产支持计划等服务民营和小微企业发展。

在股权基金方面，中国人寿发起设立合计规模达500亿元规模国寿大健康基金，聚焦投资医疗健康、科技创新产业等领域多家打破国外技术和产品垄断、专注解决“卡脖子”难题的企业，投资组合中民营企业占比超90%，中小微企业占比超50%，所投企业总共为社会提供超13万个就业岗位。

在资产支持计划方面，以“国寿投资-拓商资产支持计划”为例，近期完成了首期20亿元募集发行，基础资产为小微企业主和个体工商户经营贷款。通过循环购买的结构设计，该资产支持计划在存续期可以持续不断为小微企业主和个体工商户提供金融支持服务，短期内累计实现放款26.51亿元，惠及小微企业主和个体工商户达12.52万户。

中国人寿还出资参与国家中小企业发展基金母基金，支持解决创新型中小企业的中长期股权融资问题，更好地服务实体经济，促进中小企业创新发展。目前，该母基金已设超33支子基金，总规模约千亿元，累计投向初创期成长型中小企业数量和金额占比超过70%，围绕新一代信息技术、集成电路、高端装备制造、生物医药、新能源和新材料、绿色环保等国家重点领域投资金额占比超过80%，为培育新业态、新模式、新增量、新动能等发挥积极作用。

优化信贷服务 支撑民营和小微企业“远航”

融资需求“短、小、频、急”，抵押物不足、短期财务指标不优等，是困扰民营和小微企业融资的难题。对此，中国人寿集团成员单位广发银行创新推出“税银通2.0”“银电通”“科技E贷”“担保E贷”“小微E秒贷2.0”等线上标准化信贷产品，将客户的纳税信用等转化为融资信用，在风险可控的前提下实现贷款“一站式”优质高效服务。同时，推出“抵押易”“快融通”“政银通”“政采贷”“科信贷”等线下标准化信贷产品，并配套专项信贷计划、优惠FTP定价、简化审查审批流程、尽职免责、不良容忍度等政策，促进小微企业贷款增量扩面。

同时，广发银行认真落实延期还本付息政策到期的接续转换工作，开展无还本续贷服务，为小微企业纾困解难，执行减费让利政策，2023年民营企业贷款平均发放利率较2019年大幅下降，有效解决了民营企业融资贵的难题。

广发银行还依托核心战略客户的企业信用，为其上下游民营和中小微企业提供“保付通”供应链融资产品，解决供应链上下游企业融资难融资贵的问题。目前，“保付通”已服务建筑、5G、电力等多个行业超1000户服务供应商。

为拓宽实体企业融资渠道，减轻融资负担，广发银行积极协助企业发债，通过市场承销和自有资金投资相结合的方式，持续引进资本市场低成本资金支持实体企业。例如，广发银行南昌分行通过出口信保融资业务等模式，为江西重点实体企业减轻资金压力，降低融资成本，累计引入澳门和香港地区低成本资金超100亿元。

未来，中国人寿将继续充分发挥国有大型金融保险集团的“主力军”作用，持续深化金融供给侧结构性改革，加力提升民营和小微企业金融服务质量，切实增强金融保险服务的获得感，促进民营和小微企业主体全面创新发展，更好激发市场活力和内生发展动力，支持实体经济高质量发展。

(责编：曹淼、李源)

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