人民网北京2月26日电 （方经纶）据农业农村部官网消息，2024年，新疆将围绕打造全国优质农牧产品重要供给基地战略定位，积极落实粮食播种面积，粮食生产目标再增100万吨，全年粮食总产不低于2200万吨。

2024年，新疆把为国家粮食安全再作贡献作为“三农”工作首要任务，农业农村部门将粮食产量目标任务分解到地县、乡村、地块，坚持真金白银投入，全面落实产粮大县奖补、种粮农民补贴政策，确保地方财政得实惠、农民收入有保障，更好统筹国家所需和新疆所能，建好国家“塞上粮仓”。

在这一过程中，新疆将持续优化粮食种植结构，小麦在“稳”上下功夫，依靠主攻单产稳总产，发展强筋、富硒、有机专用小麦和优质专用小麦，打造优质粮食标准化示范基地。玉米在“扩”上见成效，因地制宜发展专用玉米、制种玉米和鲜食玉米，大力发展粮饲兼用优质玉米和青贮玉米。

各粮食产区将主攻单产提升，坚持向农业科技要产能，发挥35个产粮大县提升产能的关键作用，持续推进“百亩攻关、千亩创建、万亩示范”，辐射带动全区粮食大面积均衡增产。各地将深挖粮食耕种管收各环节增产潜力，力争小麦平均单产提高1到1.5个百分点，玉米平均单产提高2到3个百分点。

新疆还将持续增强粮食调控能力，加大粮食仓储设施建设力度，建成100个以上粮食应急保障中心和3000个以上粮食应急保障企业和网点，确保粮食平时备得足、储得好，关键时刻调得出、用得上。

(责编：方经纶、吕骞)

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