人民网北京2月26日电 （记者杨虞波罗）为有效维护生物安全、生态安全和公共卫生安全，促进人与自然和谐共生，国家林草局、农业农村部、中央政法委、中央网信办、公安部、海关总署、市场监管总局、国家邮政局等八部门联合开展为期一个多月的“网盾行动”，严厉打击网络非法野生动植物交易，进一步提高了野生动植物保护监管水平。

2023年11月15日—12月31日，八部门以打击野生动植物非法贸易部际联席会议制度为抓手，在全国范围内开展了以合作打击线上非法出售、购买和线下非法猎捕、采集、寄递、食用、利用、进出口野生动植物为重点的“网盾行动”。专项行动强化密切协作、联合打击等工作机制，多措并举、全链条打击，有效遏制了破坏野生动植物资源违法犯罪行为，全面巩固了禁止非法野生动植物交易成果。

“网盾行动”期间，全国共出动执法车辆15万余台次、执法人员54万余人次；监督检查互联网和寄递企业23万余家，商（用）户（家）35万余家；查办野生动植物案件4570起，其中行政案件2074起、刑事案件2496起；打掉各类犯罪团伙203个，依法处理违法犯罪人员5162人；收缴野生动植物11万余只（头、尾、株），野生动植物制品6960件、4万余公斤，非法猎具渔具1.9万个（张、台）；没收违法所得4200多万元，处以罚款和罚金734万元。

在专项行动中，各部门对重点场所进行联合执法检查，全面排查线上线下非法行为，全方位、多角度搜集、梳理案件线索，加强与互联网平台、电信运营商、快递物流公司协作，健全线索举报、快速反馈、追踪定位等渠道，形成了一体化监管、多部门协作的长效机制和工作合力，为及时查处和预防破坏野生动植物资源违法犯罪行为提供有力保障。

下一步，相关部门将进一步深化合作，持续发挥打击野生动植物非法贸易联席会议制度作用，强化执法监管和网络市场非法交易信息监测，持续开展多途径、多形式的野生动植物保护宣传教育，引导公众参与监督，在全社会营造保护野生动植物、自觉抵制非法行为的良好氛围。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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