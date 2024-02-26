人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

《历史文化名城和街区等保护提升项目建设指南（试行）》印发

两部门：保护修缮历史文化名城和街区应做到“六不”

2024年02月26日15:39 | 来源：人民网
小字号

人民网北京2月26日电 （记者王仁宏）近日，为加强国家历史文化名城和街区等保护提升项目管理，住房城乡建设部办公厅、国家发展改革委办公厅印发《历史文化名城和街区等保护提升项目建设指南（试行）》（以下简称指南），从适用范围、总体要求、建设内容、项目组织与实施管理等方面着手，进一步提升项目谋划、建设、实施和管理水平。

指南明确，建设内容原则上应包括以下六类或其中几类，包括建筑保护修缮和活化利用、历史风貌保护修复与提升、周边环境配套改善、必要基础设施与防灾设施提升、公共文化设施建设提升、必要动态监测与智慧化管理等。

在项目建设方面，指南要求，应按照应保尽保、延续文脉、合理利用、改善民生、经济实用、安全美观的原则，做到“六不”：

一是不大规模、成片集中拆除现状建筑；二是不大规模新增建设规模，不增加资源环境承载压力；三是不大规模、强制性搬迁居民，不改变社会结构，不割断人、地和文化的关系；四是不随意迁移、拆除历史建筑和具有保护价值的老建筑，历史建筑不脱管失修、修而不用、长期闲置；五是不破坏传统格局和街巷肌理，不随意拉直拓宽道路，不修大马路、建大广场；六是不破坏地形地貌，不伐移老树和有乡土特点的现有树木，不挖山填湖，不随意改变或侵占河湖水系，不随意改建具有历史价值的公园，不随意更改老地名。

指南要求，项目谋划应充分考虑资源禀赋、地域特色、影响力和代表性，合理确定项目建设内容和规模，以整体保护提升历史文化名城和街区等为主要目标，促进历史文化保护传承和城乡建设高质量发展相融合。

项目在建设过程中要严格遵守文物保护法、建筑法等有关法律法规要求，做好规划、设计、用地、环评、建设等报批工作。项目建设内容不得包括文物本体修缮，涉及文物保护范围内的建设活动，应严格控制建设规模，并履行相关审批程序。项目建设应落实项目法人责任制、招投标制、工作监理制、合同管理制、竣工验收制等建设管理制度，加强质量、进度、成本、安全控制，规范建设行为，确保工程质量。

据悉，此次指南适用于国家发展改革委等7部门印发的《文化保护传承利用工程实施方案》中的历史文化名城和街区等保护提升项目，涉及保护修缮、风貌修复、人居环境改善、配套基础设施完善、公共文化设施建设、消防与防灾减灾设施提升、智慧化管理等。各地在开展历史文化名城和街区等保护提升工作时可参考本指南执行。

(责编：王仁宏、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
两部门：保护修缮历史文化名城和街区应做到“六不”
　　人民网北京2月26日电 （记者王仁宏）近日，为加强国家历史文化名城和街区等保护提升项目管理，住房城乡建设部办公厅、国家发展改革委办公厅印发《历史文化名城和街区等保护提升项目建设指南（试行）》（以下简称指南），从适用范围、总体要求、建设内容、项目组织与实施管理等方面着手，进一步提升项目谋划、建设、实施和管理水平。 指南明确，建设内容原则上应包括以下六类或其中几类，包括建筑保护修缮和活化利用、历史风貌保护修复与提升、周边环境配套改善、必要基础设施与防灾设施提升、公共文化设施建设提升、必要动态监测与智慧化管理等。…
八部门联合开展“网盾行动” 严打网络野生动植物非法交易
　　人民网北京2月26日电 （记者杨虞波罗）为有效维护生物安全、生态安全和公共卫生安全，促进人与自然和谐共生，国家林草局、农业农村部、中央政法委、中央网信办、公安部、海关总署、市场监管总局、国家邮政局等八部门联合开展为期一个多月的“网盾行动”，严厉打击网络非法野生动植物交易，进一步提高了野生动植物保护监管水平。 2023年11月15日—12月31日，八部门以打击野生动植物非法贸易部际联席会议制度为抓手，在全国范围内开展了以合作打击线上非法出售、购买和线下非法猎捕、采集、寄递、食用、利用、进出口野生动植物为重点的“网盾行动”。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部