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赋能千行百业 金融服务走进烟火生活

黄盛
2024年02月26日15:40 | 来源：人民网
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近年来，越来越多的银行机构以手机银行、生活服务类App等线上平台为主阵地，深入开展数字化运营，服务民生、服务长尾客户。  

如何强化金融发展要以人民为中心，做好“五篇大文章”？业内人士认为，国之所需、民心所向，正是金融所往。特别是对新金融而言，既要走进企业一线推进融资对接，也要融入千家万户的柴米油盐。新金融的烟火气正借助移动互联网平台，融入普罗大众的点滴日常，服务美好生活。

“小确幸”在路上 手机银行提升智能体验

“养娃这件事，真是一直在路上，且养且学习。”郭女士家里有两个孩子，一个刚念小学，一个还在上幼儿园。每月的托管费、书本费、餐费、服装费、春秋游等费用缴纳，就被她全权委托给了爱人龙先生。本以为粗线条的爱人会把事情搞砸，没想到风平浪静，这让她在乐享片刻育儿清闲的同时不免有些好奇。

原来，龙先生的“秘诀”是与自己建行手机银行的专属客户经理沟通，为自己找了一条省事又不会误事的缴费“捷径”。他在手机桌面设置手机银行小组件功能，并订阅了提醒，收到缴费提示后，可以从手机桌面直达缴费页面。如果手头有事一时忘记了，手机银行小组件会针对交易完成情况进行反复提醒。

龙先生还用手机银行的“月度账单”功能，将育儿花销展示得清清楚楚，了解“钱从哪来，钱去哪了，钱是怎么赚的”。

“小惊喜”到身边 手机银行送来“及时雨”

印度洋暖流一路向东，在滇中哀牢山眷恋流连起来，幻化身姿。年平均气温21至23度的红河谷终年无霜、日照充足，得天独厚的自然环境使这里成为柑橘种植区。然而由于山多沟深、交通不便，当地的柑橘种植户长期以来很难在家门口获取金融服务。

近日，拥有800多亩柑橘种植林地的新平来源果业总经理老张被村支书硬拉来，在村委会旁听建行客户经理小汤讲解“裕农快贷”。老张自认为对申请贷款的细节已经很清楚了，碍于村支书的面子才来听听。

“满足条件的，银行可以当天现场踏勘，第二天放款到账。”听到这句时，老张不屑道：“怎么可能！农忙时能贷到款那可是决定一年收成的‘救命钱’。30万元无抵押无担保，利率相对优惠，真有那么快？”

听完讲解，老张便请小汤一道上山看看。到了距柑橘林两公里的地方，还要沿着又窄又陡的坡走上30多道弯才能登顶。勘查完盛果期的300多亩地已是傍晚，该给的身份证、户口本、土地权证、承包合同复印件都已提交，他就等着验一验小汤承诺的真假。

让他想不到的是，第二天早晨小汤就联系他，让他在手机银行里支用贷款。他心里既惊又喜，成功支用一笔款项后，兴奋地打电话给新平锦果品的负责人计总。

老张让计总看了截图才让他相信是真的。计总也不含糊，立即驱车到50公里外的县城银行开了卡，又带工作人员看了地，果真第二天自己的手机银行也能支款了。

云南玉溪金融机构工作人员（右一）向当地柑橘种植户介绍通过手机银行申请“裕农快贷”过程。 受访者供图

云南玉溪金融机构工作人员（右一）向当地柑橘种植户介绍通过手机银行申请“裕农快贷”过程。 受访者供图

“小清新”送绿意 手机银行有了“碳账本”

2022年底，上海市生态环境局等八局委办联合印发《上海市碳普惠体系建设工作方案》，着力将碳普惠打造成为上海践行绿色低碳发展的重要品牌。

“上海当前新能源汽车保有量已达110万辆，如何让新能源车主了解自己的低碳贡献，鼓励更多市民加入新能源车主行列？”2023年初，建行上海市分行相关负责人带队拜访上海国际汽车城时，新能源汽车公共数据采集与监测研究中心钟主任道出这一难题。

上海市分行向总行汇报，迅速组建跨部门专家团队，以问题为出发点，找准大众希望查询碳减排量，从而了解自身对于低碳贡献的需求点，绘制新能源车平台建设生态图。在这一生态中，银行提供实际奖励和福利，居民可在手机银行使用碳积分兑换各类权益，从而愿意更加深入了解绿色低碳知识。

2023年9月，“建碳惠行”新能源车主平台上线了。“最近看到该平台的宣传，就体验了一下。我觉得这个平台非常有意义，通过倡导低碳出行理念，让更多人关注环保问题，共同为保护生态环境贡献一份力量。而且选择新能源车可以积累碳积分兑换各种权益，通过平台首次绑定车辆获得咖啡券、话费券、充电券、驾乘险等权益，契合新能源车主的消费习惯。”首批体验客户新能源车主杨先生说。

“小美好”中国行 “建行生活”释放消费新活力

“这几年由于种种原因，自家的生意遇到了一些困难。”深圳四季椰子鸡火锅店王先生曾为前期生意下滑犯愁。

一个偶然机会，王先生看到“小美好”中国行节目后，趁着当地发放政府消费券的机会，入驻了“建行生活”APP。“入驻后，我的小店迎来了不少新客户，还享受政府补贴和建行优惠，顾客也多了起来。”王先生说，顾客还可以在App上领优惠券、打折买单，这样的多重加持，让他的小店客流量逐渐回暖。

“我们依托平台流量、商户和运营能力，承接政府消费券发放工作，助力保民生、促消费、稳增长。”“建行生活”APP相关负责人说，在新金融的牵引下，金融不再是高大上的融资对接，更是可以融入千家万户的柴米油盐。新金融的烟火气赋能百业，提振消费促经济发展，让市民乐享生活实惠。

从服务大客户到民生细微处，金融机构担当起美好生活的构建者，通过手机银行、App线上平台，既为个人用户提供更为优惠的生活服务，也通过优惠政策为商家拓客引流，还能助力各地政府拉动消费，在赋能千行百业中，助力实现美好生活。

(责编：杨虞波罗、吕骞)
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