每到春节前几天，都是建筑公司发工资的高峰期。亭城观澜里一期项目位于滁州城郊，项目方急需为工友们办卡发工资。但工地施工工期紧张，建筑工地距交行营业网点较远，且农民工多为外地户籍，对滁州交通道路不熟悉，不便至网点办卡。了解相关情况后，交通银行滁州分行营业部第一时间制定外拓方案，抽调3名骨干赴项目驻地定点办公。

填写资料、人脸识别、指纹认证、设置密码，只用三五分钟，一张工资卡就办好了。“除了让工友能顺利拿到工资，我们还特意安排员工专门指导客户绑定第三方支付、开通余额提醒及转账操作。”交通银行滁州分行工作人员介绍，在办理工资卡同时，银行还开展银行账户服务及风险防控的宣讲，以非法集资、反洗钱及法制宣传为切入点，让一线工人充分了解当前网络诈骗等违法犯罪活动的严峻性和复杂性，增强安全使用账户的意识。

“辛苦你们了！要不是你们，我肯定搞不好这些的！”在办卡现场，工友们脸上露出灿烂的笑容，让交行滁州支行工作人员干劲满满。

一张小小的工资卡承载着城市筑梦者的辛勤与汗水，更包含着万千个农村家庭的殷殷期盼。这仅是交通银行安徽省分行服务农民工这个特殊群体的一个缩影。为保障农民工工资正常发放，该行上线农民工工程管家监管系统，与当地政府监管数据平台对接，实现了工资专户开立、工程款划拨、代发工资、资金监管的全流程服务，相关代发数据通过系统自动上传，专款专用，保障资金安全和时效性。2023年通过该平台发放农民工工资197693笔、发放金额为19亿元。

下一步，交通银行安徽省分行将深入贯彻落实中央金融工作会议、中央经济工作会议精神，持续践行以人民为中心的价值理念，关怀特殊群体，将全方位、专业化、有温度的金融服务送至千家万户，打通金融服务“最后一公里”。（胡雨松）

(责编：曹淼、李源)

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