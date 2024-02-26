人民网北京2月26日电 （欧阳易佳）国新办今日举行国务院政策例行吹风会，生态环境部副部长赵英民介绍了目前我国碳市场的建设和运行状况。

赵英民表示，全国碳排放权交易市场以发电行业为突破口，2021年7月正式开市，目前已经顺利完成了两个履约周期，第一个履约周期是2019年至2020年，第二个履约周期是2021、2022年，实现了预期的建设目标。目前，全国碳排放权交易市场覆盖年二氧化碳排放量约51亿吨，纳入重点排放单位2257家，成为全球覆盖温室气体排放量最大的碳市场。

现阶段，一套较为完备的制度框架体系已经建立。国务院印发实施《碳排放权交易管理暂行条例》，生态环境部出台管理办法和碳排放权登记、交易、结算等3个管理规则，以及发电行业碳排放核算报告核查技术规范和监督管理要求等，对注册登记、排放核算、报告、核查、配额分配、配额交易、配额清缴等涉及碳排放权交易的关键环节和全流程提出了明确要求和规范，初步形成了拥有行政法规、部门规章、标准规范以及注册登记机构和交易机构业务规则组成的全国碳排放权交易市场法律制度体系和工作机制。

赵英民介绍，目前市场表现平稳向好。一是市场活跃度和第一个履约周期相比，第二个履约周期有明显提升。截至去年底，全国碳排放权交易市场累计成交量达到4.4亿吨，成交额约249亿元。第二个履约周期成交量比第一个履约周期增长了19%，成交额比第一个履约周期增长了89%。

二是碳价整体呈现平稳上涨态势。由启动时的每吨48元上涨至每吨80元左右，上涨66%左右。第二个履约周期企业参与交易的积极性明显提升，参与交易的企业占总数的82%，比第一个履约周期上涨了近50%。

“全国碳排放权交易市场的健康运行，为双碳目标实现、推动全社会绿色低碳发展发挥了重要作用。”赵英民说。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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