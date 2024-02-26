还没等春节假期结束，马鞍山市秋水渔歌农业开发投资有限公司负责人夏洁琼就已经回到工作岗位，“去年底拿到了交行贷款，真是雪中送炭，今年要好好大干一场。”

夏洁琼口中的大干一场，指的是近年来持续火热的螃蟹生态养殖。2023年，夏洁琼所在的马鞍山市当涂县又迎来螃蟹大丰收，初步统计全年螃蟹产量将突破1.7万吨，产值将突破17亿元。

小小的螃蟹正驮起乡村振兴的希望，为地方特色水产业发展注入强劲动能。

第一个“吃螃蟹”的人

近年来，随着螃蟹消费市场越来越大，螃蟹生态养殖产业越来越“旺”，“钱”景越来越好。为了能在2024年赶上螃蟹生态养殖热潮，夏洁琼决定在自家农庄中养殖虾蟹，不仅可以为农庄的餐厅提供新鲜食材，也可以通过对外销售增加新的收入来源。

“公司有300多亩水面可以用于水产养殖。购买蟹苗、饲料、日常养护以及人工费用总共需要投入150万元，剔除自有资金，还有50万元资金缺口。但因为公司没有抵押物，纳税也有限，所以融资比较困难。”夏洁琼说。

正当夏洁琼一筹莫展的时候，水产养殖协会微信群一条消息引起了她的注意，交行客户经理发布了该行涉农信贷新政策，夏洁琼当即进行咨询。让夏洁琼没有想到的是，交行客户经理第二天就赶到农庄了解情况。通过实地考察农庄的经营情况，客户经理决定为夏洁琼办理“螃蟹贷”，该产品通过“银政担”的合作模式，引入政策性担保公司为养殖户解决融资难题。当贷款资金到账时，夏洁琼笑着说，她成了交行“螃蟹贷”第一个“吃螃蟹”的人。

“螃蟹贷”走上养殖户“餐桌”

在当涂县，像夏洁琼这样的水产养殖户还有很多。近年来快速发展的螃蟹消费市场让“行动”的养殖户尝到甜头，让养殖户看到奔头。为了不再错过发展机遇，养殖户纷纷向银行提出资金需求，用于扩大螃蟹生态养殖规模。

“有什么疑问一个电话就可以解决。再加上工作人员上门指导，我们再也不用为资金发愁了。”谈到交行“螃蟹贷”，当地养殖户赞不绝口，纷纷竖起大拇指。

“螃蟹贷”正式名称“河蟹养殖贷”，是交行安徽省分行结合当涂县产业发展特点，联动当地分支行，创新推出的场景定制金融产品。该行优选当地经营稳定的养殖客群，依托党建引领信用村平台，申报“河蟹养殖贷项目制”，致力于通过专属的产品应用场景，线上和线下相结合的服务方式，拓宽农业经营主体融资渠道，持续提升该行乡村振兴服务水平和市场竞争力。目前，“螃蟹贷”获批项目制授信额度5000万元，按户均50万元资金投入测算，预计可满足近百户水产养殖户融资需求。

“贷”出服务乡村振兴大文章

“螃蟹贷”只是交行安徽省分行服务乡村振兴的缩影。据了解，近年来，该行深入贯彻落实党中央关于金融支持乡村振兴要求，一方面主动打破自身资源禀赋瓶颈，在已实现全省地市机构全覆盖并设立7家县域支行的基础上，还将持续加大对经济相对发达地区县域支行布局，筑牢乡村振兴桥头堡；另一方面，积极融入地方产业发展特点，依托数字化信息平台，不断创新金融产品，陆续推出“蓝莓贷”“药商e贷”等特色金融贷款，服务乡村特色农业产业发展需求。

交行安徽省分行相关负责人介绍，近年来，该行结合安徽区域特点及分行发展现状，加快探索服务乡村振兴有效路径，2023年全年涉农贷款余额新增80.61亿元，增幅高于各项贷款平均增速10.75个百分点。其中，县域机构涉农贷款余额首次突破百亿元，增幅55.05%，“下一步，我们将围绕紧紧围绕中央农村工作会议提出要提升乡村产业发展水平、乡村建设水平、乡村治理水平要求，不断完善工作机制、优化产品体系、加大信贷供给，全力做好‘三农’金融服务。”该负责人说。（胡雨松）

(责编：曹淼、李源)

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