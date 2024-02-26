人民网北京2月26日电 （记者孙红丽）据商务部网站消息，2月26日，商务部新闻发言人就欧盟第13轮对俄制裁列单中国企业事答记者问。

问：2月23日，欧盟宣布在第13轮对俄制裁中列单4家中国企业，请问中方对此有何评论？

答：欧盟不顾中方多次交涉和劝阻，一意孤行，在第13轮对俄制裁中将4家中国企业列入制裁名单，这是没有国际法依据和联合国安理会授权的单边制裁和“长臂管辖”。这一行为有违中欧领导人会晤共识精神，会对中欧经贸关系造成消极影响。中方对此坚决反对，敦促欧方从中欧全面战略伙伴关系大局出发，无条件停止列单中国企业。中方将坚决维护中国企业的合法权益。

(责编：孙红丽、吕骞)

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