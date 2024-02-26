人民网北京2月26日电 （记者孙红丽）据商务部网站消息，2月26日，商务部新闻发言人就英制裁中国企业答记者问。

问：2月22日，英国外交发展部宣布50多项涉俄新制裁，其中被制裁的中国企业有3家。请问中方对此有何评论？

答：英方罔顾中英经贸合作的良好势头，近期在涉俄新制裁中对3家中国企业采取列单措施，中方对此表示坚决反对。英方做法是没有国际法依据和联合国安理会授权的单边制裁，是典型的“长臂管辖”，将对中英经贸关系产生负面影响。我们敦促英方从维护中英经贸关系的大局出发，立即纠正错误做法，无条件停止列单中国企业。中方将坚决维护中国企业的合法权益。

(责编：孙红丽、吕骞)

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