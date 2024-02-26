外汇局：1月中国外汇市场总计成交24.67万亿元人民币
2024年02月26日16:53 | 来源：人民网
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人民网北京2月26日电 （记者罗知之）据国家外汇管理局官网消息，统计数据显示，2024年1月，中国外汇市场总计成交24.67万亿元人民币（等值3.47万亿美元）。
其中，银行对客户市场成交3.76万亿元人民币（等值0.53万亿美元），银行间市场成交20.91万亿元人民币（等值2.94万亿美元）；即期市场累计成交8.33万亿元人民币（等值1.17万亿美元），衍生品市场累计成交16.34万亿元人民币（等值2.30万亿美元）。
(责编：罗知之、吕骞)
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