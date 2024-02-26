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工信部：到2026年底开展数据分类分级保护的企业超4.5万家

2024年02月26日16:55 | 来源：人民网
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人民网北京2月26日电 （记者申佳平）数据作为新型生产要素，是数字化、网络化、智能化的基础，已快速融入生产、分配、流通等各环节，保障数据安全，事关国家安全大局。为加快提升工业领域数据安全保护能力，助力工业高质量发展，夯实新型工业化发展的安全基石，工业和信息化部近日印发《工业领域数据安全能力提升实施方案（2024-2026年）》（以下简称《实施方案》），其中提出到2026年底，开展数据分类分级保护的企业超4.5万家。

《方案》提出，到2026年底，数据安全保护意识普遍提高，重点企业数据安全主体责任落实到位，重点场景数据保护水平大幅提升，重大风险得到有效防控。数据安全政策标准、工作机制、监管队伍和技术手段更加健全。数据安全技术、产品、服务和人才等产业支撑能力稳步提升。基本实现各工业行业规上企业数据安全要求宣贯全覆盖。开展数据分类分级保护的企业超4.5万家，至少覆盖年营收在各省（区、市）行业排名前10%的规上工业企业。立项研制数据安全国家、行业、团体等标准规范不少于100项。遴选数据安全典型案例不少于200个，覆盖行业不少于10个。数据安全培训覆盖3万人次，培养工业数据安全人才超5000人。

《方案》提出了三方面重点任务，其中在“提升工业企业数据包化能力”方面，要求强化重点企业数据安全管理。遴选掌握关键核心技术、代表行业发展水平、关系产业链安全稳定或关乎国家安全的企业，滚动编制工业领域数据安全风险防控重点企业名录。同时，要求深化重点场景数据安全保护。指导企业围绕数据汇聚、共享、出境、委托加工等重点数据处理场景，排查数据安全保护薄弱点，实施贴合行业特点的数据保护措施。

(责编：申佳平、吕骞)
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