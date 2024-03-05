人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

央企“抓落实”聚焦高质量发展：全力推动重大部署落实落地

人民网记者 杜燕飞
2024年03月05日15:24 | 来源：人民网
小字号

中央经济工作会议在部署2024年经济工作时强调，“以科技创新引领现代化产业体系建设”“提高能源资源安全保障能力”“持续深入打好蓝天、碧水、净土保卫战”“深入实施国有企业改革深化提升行动，增强核心功能、提高核心竞争力”。

国务院国资委召开的中央企业负责人会议指出，要扎实做好2024年中央企业改革发展重点工作，突出抓好加大科技创新工作力度、推进布局优化结构调整、深化国资国企改革和增强战略支撑托底能力等“六个着力”。

围绕如何贯彻落实中央经济工作会议及中央企业负责人会议精神，近期中核集团、三峡集团、国家能源集团、新兴际华集团相关负责人接受了人民网记者采访。

加大科技创新 强化企业主体地位

中央经济工作会议强调“推动高水平科技自立自强”，要求“以科技创新引领现代化产业体系建设”。

“2024年，中核集团要树立‘协同增强整体功能’理念，加快落实战略性科技攻关任务，大力推进关键核心技术攻关，建设高水平核科技创新体系，打造高层次科研人才队伍。”中核集团党组书记、董事长余剑锋表示，要发挥完整体系优势，推动全产业链各环节加快发展，加快培育战略性新兴产业和未来产业，全速推进数字核工业建设，加大资本运作力度，加快推动核工业产业高质量发展。

他表示，要发挥企业创新主体作用，提升国家战略核科技力量，构建先进核科技创新体系；推进“创新2030”工程，开展战略性、基础性、前沿性、颠覆性关键核心技术攻关；加快建设先进核能原创技术策源地，实施《核工业基础研究十年行动方案》；深化与高校、科研院所协同创新，完善产学研深度融合的“强核心、大协作”协同创新体系；引进和培养尖端领军人才，打造世界核工业重要人才中心和创新高地。

“我们要自觉担当核工业现代产业链‘链长’职责，增强在建设核工业现代化产业体系、构建新发展格局中的科技创新、产业控制、安全支撑作用。着力强链、稳链、补链，锻长板、补短板、扬优势，推动天然铀、核燃料、核电、核环保、核技术应用等产业链各环节高质量发展，提升产业链供应链自主可控、安全可靠水平。” 他说。【详细】

逐“绿”而行 共抓长江大保护显成效

中央经济工作会议强调，“持续深入打好蓝天、碧水、净土保卫战”。基于此，三峡集团2024年工作会议强调，要聚焦系统治理，高质量发展共抓长江大保护业务。

三峡集团党组表示，2024年集团要坚守绿色发展主赛道，培育壮大战略性新兴产业，为建设人与自然和谐共生的现代化助力添彩；狠抓项目落地，加快发展壮大新能源业务；聚焦系统治理，高质量发展共抓长江大保护业务；锚定自立自强，加快推进科技研发和数字化转型，实现清洁能源和长江生态环保“两翼齐飞”。

中央经济工作会议强调，“持续深入打好蓝天、碧水、净土保卫战”。基于此，三峡集团2024年工作会议强调，要聚焦系统治理，高质量发展共抓长江大保护业务。

三峡集团所属长江环保集团党委书记、董事长王殿常表示，2024年，我们将牢牢把握共抓长江大保护的中心任务、发展机遇，为环保科技创新作贡献，为探索可持续发展模式作示范，为高质量发展作标杆，以高水平长江大保护助力长江经济带高质量发展。

“未来三峡集团将发挥企业创新主体作用，加快培育和发展新质生产力，助力实现高水平科技自立自强，推动现代化产业体系建设。”三峡集团党组表示。【详细】

心怀“国之大者” 扛起能源安全保障责任

中央经济工作会议强调，提高能源资源安全保障能力。

“贯彻落实中央经济工作会议精神，高质量发展是硬道理。”国家能源集团党组书记、董事长刘国跃表示，作为能源央企，集团要准确把握稳中求进、以进促稳、先立后破的工作要求，准确把握能源安全新战略的重点任务，准确把握国企改革深化提升的方向目标，坚决扛起保障国家能源安全的重大责任。

刘国跃表示，国家能源集团将聚焦主责主业，在全链条能源保供上塑造新优势，积极构建安全、清洁、经济统一协同的新型能源体系，扛牢能源安全保供“国家队”重大责任。

2024年，集团将以煤炭为“锚”做好保供稳价，统筹国内和国际两个市场、两种资源，以煤炭保能源安全，保持自产煤月均5000万吨峰值水平，确保一体化核心区日均调运量不低于100万吨。以煤电保电力稳定，加快支撑保障性煤电项目建设，守住民生用能底线。以更高质量的一体化筑牢兜底保供和应急保供防线。坚持“煤油气储、油化并举、平急结合”，推进煤制油、煤化工产业高端化、多元化、低碳化发展，提升保障国家能源安全的能力。【详细】

提升改革深化能力 建设现代新国企

在中央经济工作会议部署的2024年工作“任务单”上，深化重点领域改革与深入实施国有企业改革深化提升行动，增强核心功能、提高核心竞争力，是国有企业发展的重点。

如何落实中央经济工作会议要求，应对改革转型的挑战、破解调结构的难题？新兴际华集团党委书记、董事长贾世瑞认为，要持续解决改革中出现的新情况、新问题，调动各方积极性。

在集团系统里，际华股份成立了主业板块公司，目前皮鞋、纺织印染板块改革方案已全面实施；应急产业实施“分级管控”，进一步明确了二、三级权责边界，二级公司履行经营主体责任，三级企业聚焦质量、成本、交期和资质，解决越位、错位和缺位问题；新兴重工、资产经营公司服务集团资产处置盘活的能力进一步增强；财务公司深化司库体系建设，发挥辅助管理和金融服务“双重属性”功能。【详细】

“今年是中华人民共和国成立75周年，是实现‘十四五’规划目标任务的关键一年。国资央企将深入实施国有企业改革深化提升行动，着力提高中央企业创新能力和价值创造能力，深入推进国有经济布局优化和结构调整，加快建设现代化产业体系，更好发挥科技创新、产业控制、安全支撑作用。为持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业作出新贡献。”国务院国资委副主任袁野在近期国新办举行的新闻发布会上说。

(责编：郝帅、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
油价年内第三次上调 加满一箱油将多花5元
　　人民网北京3月5日电 （记者杜燕飞）国家发展改革委4日发布通知，根据近期国际市场油价变化情况，按照现行成品油价格形成机制，自2024年3月4日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别提高125元、120元。折算升价，全国平均来看，每升92号汽油、95号汽油或和0号柴油均上调0.1元。…
央企“抓落实”聚焦高质量发展：全力推动重大部署落实落地
　　中央经济工作会议在部署2024年经济工作时强调，“以科技创新引领现代化产业体系建设”“提高能源资源安全保障能力”“持续深入打好蓝天、碧水、净土保卫战”“深入实施国有企业改革深化提升行动，增强核心功能、提高核心竞争力”。 国务院国资委召开的中央企业负责人会议指出，要扎实做好2024年中央企业改革发展重点工作，突出抓好加大科技创新工作力度、推进布局优化结构调整、深化国资国企改革和增强战略支撑托底能力等“六个着力”。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部