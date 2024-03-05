人民网记者 杜燕飞

中央经济工作会议在部署2024年经济工作时强调，“以科技创新引领现代化产业体系建设”“提高能源资源安全保障能力”“持续深入打好蓝天、碧水、净土保卫战”“深入实施国有企业改革深化提升行动，增强核心功能、提高核心竞争力”。

国务院国资委召开的中央企业负责人会议指出，要扎实做好2024年中央企业改革发展重点工作，突出抓好加大科技创新工作力度、推进布局优化结构调整、深化国资国企改革和增强战略支撑托底能力等“六个着力”。

围绕如何贯彻落实中央经济工作会议及中央企业负责人会议精神，近期中核集团、三峡集团、国家能源集团、新兴际华集团相关负责人接受了人民网记者采访。

加大科技创新 强化企业主体地位

中央经济工作会议强调“推动高水平科技自立自强”，要求“以科技创新引领现代化产业体系建设”。

“2024年，中核集团要树立‘协同增强整体功能’理念，加快落实战略性科技攻关任务，大力推进关键核心技术攻关，建设高水平核科技创新体系，打造高层次科研人才队伍。”中核集团党组书记、董事长余剑锋表示，要发挥完整体系优势，推动全产业链各环节加快发展，加快培育战略性新兴产业和未来产业，全速推进数字核工业建设，加大资本运作力度，加快推动核工业产业高质量发展。

他表示，要发挥企业创新主体作用，提升国家战略核科技力量，构建先进核科技创新体系；推进“创新2030”工程，开展战略性、基础性、前沿性、颠覆性关键核心技术攻关；加快建设先进核能原创技术策源地，实施《核工业基础研究十年行动方案》；深化与高校、科研院所协同创新，完善产学研深度融合的“强核心、大协作”协同创新体系；引进和培养尖端领军人才，打造世界核工业重要人才中心和创新高地。

“我们要自觉担当核工业现代产业链‘链长’职责，增强在建设核工业现代化产业体系、构建新发展格局中的科技创新、产业控制、安全支撑作用。着力强链、稳链、补链，锻长板、补短板、扬优势，推动天然铀、核燃料、核电、核环保、核技术应用等产业链各环节高质量发展，提升产业链供应链自主可控、安全可靠水平。” 他说。【详细】

逐“绿”而行 共抓长江大保护显成效

中央经济工作会议强调，“持续深入打好蓝天、碧水、净土保卫战”。基于此，三峡集团2024年工作会议强调，要聚焦系统治理，高质量发展共抓长江大保护业务。

三峡集团党组表示，2024年集团要坚守绿色发展主赛道，培育壮大战略性新兴产业，为建设人与自然和谐共生的现代化助力添彩；狠抓项目落地，加快发展壮大新能源业务；聚焦系统治理，高质量发展共抓长江大保护业务；锚定自立自强，加快推进科技研发和数字化转型，实现清洁能源和长江生态环保“两翼齐飞”。

中央经济工作会议强调，“持续深入打好蓝天、碧水、净土保卫战”。基于此，三峡集团2024年工作会议强调，要聚焦系统治理，高质量发展共抓长江大保护业务。

三峡集团所属长江环保集团党委书记、董事长王殿常表示，2024年，我们将牢牢把握共抓长江大保护的中心任务、发展机遇，为环保科技创新作贡献，为探索可持续发展模式作示范，为高质量发展作标杆，以高水平长江大保护助力长江经济带高质量发展。

“未来三峡集团将发挥企业创新主体作用，加快培育和发展新质生产力，助力实现高水平科技自立自强，推动现代化产业体系建设。”三峡集团党组表示。【详细】

心怀“国之大者” 扛起能源安全保障责任

中央经济工作会议强调，提高能源资源安全保障能力。

“贯彻落实中央经济工作会议精神，高质量发展是硬道理。”国家能源集团党组书记、董事长刘国跃表示，作为能源央企，集团要准确把握稳中求进、以进促稳、先立后破的工作要求，准确把握能源安全新战略的重点任务，准确把握国企改革深化提升的方向目标，坚决扛起保障国家能源安全的重大责任。

刘国跃表示，国家能源集团将聚焦主责主业，在全链条能源保供上塑造新优势，积极构建安全、清洁、经济统一协同的新型能源体系，扛牢能源安全保供“国家队”重大责任。

2024年，集团将以煤炭为“锚”做好保供稳价，统筹国内和国际两个市场、两种资源，以煤炭保能源安全，保持自产煤月均5000万吨峰值水平，确保一体化核心区日均调运量不低于100万吨。以煤电保电力稳定，加快支撑保障性煤电项目建设，守住民生用能底线。以更高质量的一体化筑牢兜底保供和应急保供防线。坚持“煤油气储、油化并举、平急结合”，推进煤制油、煤化工产业高端化、多元化、低碳化发展，提升保障国家能源安全的能力。【详细】

提升改革深化能力 建设现代新国企

在中央经济工作会议部署的2024年工作“任务单”上，深化重点领域改革与深入实施国有企业改革深化提升行动，增强核心功能、提高核心竞争力，是国有企业发展的重点。

如何落实中央经济工作会议要求，应对改革转型的挑战、破解调结构的难题？新兴际华集团党委书记、董事长贾世瑞认为，要持续解决改革中出现的新情况、新问题，调动各方积极性。

在集团系统里，际华股份成立了主业板块公司，目前皮鞋、纺织印染板块改革方案已全面实施；应急产业实施“分级管控”，进一步明确了二、三级权责边界，二级公司履行经营主体责任，三级企业聚焦质量、成本、交期和资质，解决越位、错位和缺位问题；新兴重工、资产经营公司服务集团资产处置盘活的能力进一步增强；财务公司深化司库体系建设，发挥辅助管理和金融服务“双重属性”功能。【详细】

“今年是中华人民共和国成立75周年，是实现‘十四五’规划目标任务的关键一年。国资央企将深入实施国有企业改革深化提升行动，着力提高中央企业创新能力和价值创造能力，深入推进国有经济布局优化和结构调整，加快建设现代化产业体系，更好发挥科技创新、产业控制、安全支撑作用。为持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业作出新贡献。”国务院国资委副主任袁野在近期国新办举行的新闻发布会上说。

(责编：郝帅、高雷)

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