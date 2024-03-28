人民网北京3月28日电 （记者栗翘楚）作为全球第二大经济体、世界经济增长的重要引擎，中国经济发展备受关注。近日，多位国际机构、国际人士在中国发展高层论坛2024年年会（以下简称论坛2024年年会）上表示，中国经济韧性强、潜力大、活力足，长期向好的基本面没有改变，中国高质量发展扎实推进将持续为世界经济复苏提供动力。

“感谢中国政府为进一步深化对外开放和改善营商环境所做的不懈努力。中国是美光开展全球业务的重要市场，我们将持续支持中国的长期业务运营。”美光科技公司总裁兼首席执行官桑杰·梅赫罗特拉接受人民网记者采访时表示。

桑杰·梅赫罗特拉表示，自2005年以来，公司累计对美光西安工厂投资超过110亿元人民币，用于打造DRAM颗粒封装和测试以及模组制造的全球卓越中心（CoE）。2023年6月，美光宣布计划在未来几年中对我们的西安封测工厂投资逾43亿元人民币，包括加建一座新的封测厂房。

推动可持续发展是企业高质量发展的必由之路，绿色低碳转型已成为全球共识。

“我们还将打造一个全新的半导体封装和测试可持续发展卓越中心，为中国的低碳经济和全球绿色半导体供应链做出贡献，”桑杰·梅赫罗特拉还在中国发展高层论坛（CDF）发表演讲时表示。通过对西安的投资，美光将把西安工厂打造成封测全球可持续发展卓越中心，并将在西安的运营引入更多自动化和智能制造，智能电力管理。

“我相信它将成为运营中心典范。我们致力于实现在碳排放、废弃物管理、水资源管理和能源管理等方面的（可持续发展）目标。举例来说，去年第四季度，美光在西安的制造、封测运营实现了100%的可再生能源使用。我们的目标是到2025年，西安的封测运营实现100%水资源回收循环再利用。”桑杰·梅赫罗特拉说。

除了庞大的市场、完善的产业链供应链体系，优质的人才资源也是中国吸引外商投资的优势之一。高素质人才市场的形成，不仅需要中国自身的优质人才储备，也需要在华发展的外资企业加强对人才培养的重视。

“令人兴奋的是，这项投资不仅提升了我们的实力，在美光创造了新的就业机会，还完善了供应商生态体系。”桑杰·梅赫罗特拉说。这一观点在其演讲中也得到了印证：“我们深知投资本地社区、培养新型人才的重要性。我们的扩建项目将为西安创造500个新的工作岗位，同时我们也在努力增加中国供应商的数量和占比。我们为在中国建立的长期且值得信赖的合作关系而感到骄傲。”

(责编：杨曦、高雷)

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