人民网北京4月23日电 （记者王连香）据中国国家铁路集团有限公司官网消息，近期，按照中国国家铁路集团有限公司统一部署，各铁路局集团公司抓实抓好防洪风险隐患排查整治，由防止事故向超前防控风险转变，全力筑牢防洪防汛安全“堤坝”。

据国家气候中心预测，与常年同期相比，4月份，内蒙古东北部、黑龙江西北部、华东中部和南部、华中中部和南部、西南地区西北部等多地降水偏多。

各铁路局集团公司加强组织，防洪指挥部、相关运输站段成立防洪检查专班，制订检查方案、明确检查要求、落实检查责任，全面摸清防洪设备设施状态和周边环境状况。中国铁路成都局集团有限公司组织人员通过添乘机车、轨道车巡视、步行巡视等方式，对沿线周边环境、危树、彩钢棚、通信信号设备、铁塔等进行记名式检查，及时处置可能影响铁路运输的安全隐患。

各铁路局集团公司突出重点，把山洪泥石流沟谷、浅基桥梁、行洪桥梁、不稳定山体边坡、陈旧挡墙护坡、高压富水隧道等处所作为主要风险点进行危险辨识、风险评价。中国铁路郑州局集团有限公司做好重点处所复查，科学评定风险等级，同步完善防洪网格化管理，做到“一格一档”“一段一档”“一点一档”。

各铁路局集团公司未雨绸缪，加紧安排防洪预抢项目，加快组织水害复旧和预抢工程施工，确保在主汛期前形成抗洪能力。中国铁路北京局集团有限公司紧盯丰沙、京原等线路水毁处所复旧工程，加强挡护设施维护，降低高位山体重大地质灾害风险。

各铁路局集团公司工务、供电、电务、房建等单位按照分工对沿线危树、光电缆径路、电力和通信塔杆、车站风雨棚等进行排查处置；建设管理部门组织设计、施工等相关单位，对近年来新开通线路遗留防洪问题、即将开通运营新线和邻近既有线各类在建工程进行防洪排查，及时整治度汛隐患。

目前，中国铁路南昌、广州、成都等多个局集团有限公司已入汛。他们认真汲取超前预警、会商研判、主动避险等近年来铁路防洪防汛积累的经验，严格落实“防、避、抢”工作要求，有效应对了近期多轮降雨、强对流天气。

(责编：王连香、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经