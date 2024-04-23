人民网北京4月23日电 （记者王连香）据交通运输部官网消息，近日，交通运输部办公厅发布通知，公布第二批智能交通先导应用试点项目（自动驾驶和智能建造方向）。

通知称，为加快推动交通科技创新，落实《“十四五”交通领域科技创新规划》相关任务，经自主申报、相关单位推荐、专家评审等，决定启动第二批智能交通先导应用试点(自动驾驶和智能建造方向)。

通知要求，切实加强组织协调。试点项目牵头单位是落实试点任务的主责单位，要遵守国家法律法规和地方相关规定，发挥统筹作用，在加强风险防控、确保安全的前提下，积极协调各参与单位，科学组织、有序推进。试点项目推荐单位要加强跟踪、指导和支持，及时协调解决试点任务实施中遇到的问题。

此外，务实推动技术应用。试点工作要坚持应用导向，立足实际场景、面向实际需求，聚焦智能交通技术与交通运输业务的深度融合，以新技术赋能提升运输服务效率、提高基础设施建管养运智能化水平，增强用户获得感。

通知还提出，及时总结试点经验。试点单位要加强试点成果总结提炼，凝练典型案例，形成面向场景、可复制可推广的综合解决方案。鼓励试点单位多渠道开展技术交流，宣传、展示试点成果，营造良好创新氛围。

(责编：王连香、高雷)

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