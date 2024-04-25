王绍绍

线上买菜线下直达、社区生鲜全天营业、生活服务近在咫尺……近年来，作为“一刻钟便利生活圈”中不可或缺的一环，以社区为核心的近场零售业态表现亮眼，为消费者提供了“按需履约”的高确定性、个性化服务。

近场零售，也称即时零售，是在同城内售卖、配送生鲜等产品，这种配送形式在短期内可以作为仓配、快递的补充运力。多位业内人士表示，近场化始终是零售业的发展趋势之一，线下零售的业态和店面等方面都呈现出靠近用户的趋势，其根本驱动力是用户的代际变化和需求变化。

随着当前生活水平和生活质量的提升，消费者对生鲜食品的品质需求日益提高，对新鲜、健康、实惠的追求逐渐增强，折射出人民群众对美好生活的向往和消费市场的潜力。

社区生鲜行业的关键就是“近”，给消费者提供“家门口的菜篮子”服务。作为近场业态的代表性品牌，钱大妈加紧布局线下门店，开展门店场景化打造，让门店物理空间离消费者更近，为消费者提供更多便捷的商品和服务，真正落实便捷和体验兼收。通过在区域差异化、供给专业化、产品品牌化方向发展，打造商品新势力，建立起成本领先和品牌心智的双重优势。

“发展近场零售有助于加快传统零售业数字化转型，促进消费提质扩容，增加就业渠道，加快数实融合。”在商务部研究院电子商务研究所副研究员洪勇看来，近场零售等新业态蓬勃发展，推动零售行业线上线下加速融合，有望成为新的消费增长点。要进一步发挥近场服务、即时配送的积极作用，更好地促进我国消费市场潜力释放、助力消费升级。

近场零售不仅拉近了消费者与新鲜商品的距离，还拉近了农产品与市场的距离，让农产品从“田间地头”直达“超市货架”。据了解，钱大妈在全国范围内发掘优质农产品和地方特产，建立“消费帮扶”的分销体系，以深入城镇社区的销售体系为基础，助力全国各地优质农产品走出大山、走进大湾区；既丰富了消费者的餐桌，又拓宽了农产品的销售渠道，增强市场竞争力和市场认知度，为当地乡村振兴提质加速。

“2024年，我们的发展规划可以总结为三点：要便捷还要体验、打造商品新势力、铸造品牌势能。”钱大妈集团CEO冯卫华表示，对于零售、特别是生鲜而言，零售就是细节管理，生鲜更无捷径可言。同时，消费者需要的永远是便捷性、性价比和丰富度。在努力为消费者提供更为便捷的服务及优质产品的前提下，将利用自己的近场优势和在生鲜品类的专注度，不断提升品类专业度，为消费者制造惊喜的购物体验，更好地满足消费者对美好生活的追求。

北京工商大学商业经济研究所所长、教授洪涛表示，传统零售是“货等人”，而即时零售是“人等货”，能够更快实现农产品“从枝头到舌头”的空间转移，使产地与消费者距离越来越近，满足消费者的即时需求，发挥乡村产业的独特优势。（王檬对本文亦有贡献）

(责编：方经纶、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经