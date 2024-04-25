人民网北京4月25日电 （记者许维娜）从出口表现稳定的服装、家具、家电“老三样”，到出口突破万亿大关的新能源汽车、锂电池、太阳能电池“新三样”。当前，中国出口结构不断优化升级，具有绿色低碳、高附加值等特质的产品出口势头良好。

有专家表示，在新的国际市场环境下，消费者们更多关注与选择绿色产品，更多聚焦于具有创新理念的品牌，这也体现了各国消费者追求品质生活的一种消费需求。

随着经济全球化的不断深入，中国的家居行业正面临前所未有的机遇与挑战。在追求高品质生活的时代潮流中，家居行业正在积极探索绿色智能化的发展道路，以期实现可持续发展，同时提升产品的国际竞争力。

“大国品牌是承载中国民族文化的国家名片。”左右家居董事长黄华坤表示，新时代大国品牌应具备“大国担当、大国标准、大国文化、大国匠心”，展现出民族品牌应肩负的社会责任与行业使命。

当前，家居行业正积极投身于绿色智能化的创新实践，旨在推动可持续性发展策略，并致力于提高产品在全球市场的竞争力，不少家居企业也在着力向智能化、绿色化、高品质化的方向发展。

以左右家居为例，据了解，该品牌使用新材料改进旧工艺，并构建起了绿色园区、绿色工厂和绿色产品三位一体的绿色制造体系。另外，企业还建立了产品质量溯源机制，推动各项生产线流程化、规范化管理，让各项流程工序责任到人，实现品质溯源。

据该企业相关负责人介绍，该品牌还相继推出了智能沙发、非遗联名床垫、整屋解决方案、零靠墙功能沙发等家居产品，旨在满足消费者的审美和使用需求，解决消费者在选购家具时的消费痛点，提升人居幸福感。

业内认为，家居产业的未来充满了机遇和挑战，家居企业需要注重产品品质、创新设计、数字化转型和智能化发展，积极应对市场波动和消费者需求变化，才能在未来家居市场竞争中脱颖而出。（实习生张艺弛对本文亦有贡献）

(责编：方经纶、高雷)

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