人民网北京4月25日电 （记者孙红丽）商务部25日举行的例行新闻发布会上，商务部新闻发言人何亚东介绍，“五一”假期临近，商务部认真贯彻落实党中央国务院关于消费促进工作的决策部署，更好统筹“消费促进年”各项工作，为“五一”假期营造良好氛围，满足群众节假日消费需求，推动消费持续扩大。

一是聚焦以旧换新，促进大宗消费。把推动消费品以旧换新作为当前促消费工作的重点，坚持“政策+活动”双轮驱动，指导各地结合品牌活动、重点展会、产业集群和龙头企业等优势资源，开展“全国消费品以旧换新行动—地方站”系列活动。目前，商务部已相继支持海南、宁夏、山东、广东等地启动了地方站活动。吉林、上海、广西、江西等地方站活动将于“五一”前后启动。

二是突出融合创新，扩大新型消费。商务部将于本周六在上海启动“2024国际消费季”，推出首发首秀、时尚消费、健康消费、体育消费等新型消费场景。指导各地组织开展丰富多样的促消费活动，推动商旅文体健深度融合和场景创新。北京全球首发节、上海体育消费节、好味云南美食节等一系列地方特色活动将相继开展。

三是关注市场运行，保障节日供应。“五一”期间，商务部将密切关注市场运行态势，组织商贸流通企业加大备货量、提高补货频次，保障节日市场供应。

(责编：孙红丽、高雷)

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