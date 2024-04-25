人民网北京4月25日电 （记者孙红丽）商务部25日举行的例行新闻发布会上，商务部新闻发言人何亚东介绍，4月28日-5月12日，商务部将会同相关单位共同指导举办第六届双品网购节。双品网购节是今年“4+N”网络促销矩阵的第二场重点活动，目前，各地筹备工作已基本就绪。

据悉，作为“消费促进年”系列促销活动，本届双品网购节主会场设在湖北，各地将组织电子商务、生产制造、快递物流等企业，聚焦品牌、品质，开展200余场配套活动，共同打造网络促销品牌。

何亚东表示，本届双品网购节将聚焦三大主题。一是聚焦数享生活，提升数字消费。当前，数字消费蓬勃发展，成为高品质生活的重要内容。

二是聚焦数贸全球，联通国内国外。我国丝路电商的朋友圈已拓展至30个国家，助力培育全球电商大市场。

三是聚焦数智赋能，助力产业升级。通过优化公共服务，激发数字要素活力，加速品牌电商化发展。

(责编：孙红丽、高雷)

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