原标题：Omdia发布报告：中国移动获全球数字化转型三连冠

在数字化浪潮席卷全球的今天，数字化转型成为各大企业争相实现的重要任务之一。近日Omdia发布的关于电信运营商向科技公司战略转型的权威报告（以下简称报告）。中国移动以31的高分（满分40分）荣登榜首，延续了其在2022年和2023年的辉煌成绩，连续三年蝉联第一。

Omdia是全球科技市场研究的权威机构，拥有超过400位专业分析师和咨询师，服务范围遍及全球180多个国家。

如今这份报告是基于数字化基建、数字化运营、数字化能力、消费者数字服务、企业数字服务、垂直市场定位、人工智能、生态建设、研发投入、科技愿景等十大关键因素，全面评估了包括中国移动、美国电话电报公司、德国电信、西班牙电信、日本电报电话公司等12家全球领先电信运营商向科技公司的战略转型成效。

从对标结果来看，中国移动在上述10个维度评估指标中有6项取得最高分或同等最高分，成为电信运营商战略转型的全球领跑者。这样的成绩背后，中国移动究竟付出了什么？

中国移动以创世界一流“力量大厦”为指引，明确了“一二二五”战略实施思路，还积极推进算力网络、人工智能、6G、大数据、能力中台和安全等领域的研发工作，所以在新型信息服务领域取得了重要突破，带来了可观的数字化转型收入。仅2023年数字化转型的收入就达到了2538亿元人民币（约合352亿美元），同比增长22.2%，贡献通信服务收入增长的89.7%。

值得一提的是十大关键评估因素中的人工智能领域，中国移动的投入和成果都尤为显著，不仅创造性构建了“算力网络”新型信息基础设施，还推出了“九天”生成式人工智能。今年4月，中国移动九天AI大模型还成为了同时通过国家“生成式人工智能服务备案”和“境内深度合成服务算法备案”双备案的首个央企研发的大模型，可正式对外提供生成式人工智能服务。这些创新举措不仅提升了服务水平，也进一步巩固了其在全球电信运营商中的领先地位。

Omdia的报告还指出，多数电信运营商在数字化运营、生态建设、数字基建等方面表现良好，但要想成功转型为科技公司，还需培养正确的技能、组织和工作文化，而这些都是其他企业可以向移动学习的地方。

(责编：董童、李源)

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