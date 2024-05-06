人民网北京5月6日电 （记者孙红丽）据商务部网站消息，4月29-30日，商务部在北京举办全国消费品以旧换新工作培训班，商务部副部长盛秋平作开班动员讲话。

推动消费品以旧换新是党中央、国务院着眼高质量发展大局作出的重大决策部署，商务部认真贯彻落实，在深入调研、广泛听取意见的基础上，会同有关部门印发了《推动消费品以旧换新行动方案》和《汽车以旧换新补贴实施细则》。此次培训旨在帮助各地商务主管部门加强学习领会，深入交流互鉴，以扎实举措推动消费品以旧换新各项工作落地落实，确保符合党中央、国务院部署要求。

盛秋平强调，各地商务主管部门要聚焦全链条各环节，推动汽车换“能”；要以便利换新为重点，推动家电换“智”；以扩大存量房装修改造为切入点，推动家装厨卫“焕新”；要将消费品以旧换新纳入“2024消费促进年”系列活动，形成波浪式热潮。要以“时时放心不下”的责任感和“事事心中有底”的行动力，强化组织领导，创造性开展工作，精心抓好组织实施，全力以赴推动消费品以旧换新取得实效。

(责编：孙红丽、吕骞)

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