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今年“五一”假期全社会跨区域人员流动量135846.27万人次

2024年05月06日14:27 | 来源：新华网
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交通运输部5月6日发布数据显示

今年“五一”假期

全社会跨区域人员流动量135846.27万人次，比2023年同期增长2.1%

具体来看

铁路客运量9176.5万人次，日均1835.3万人次，比2023年同期增长1.4%

民航客运量997.1万人次，日均199.4万人次，比2023年同期增长8.1%

水路客运量695.67万人次，日均139.1万人次，比2023年同期增长6.0%

公路跨区域人员流动量124977万人次，日均24995.4万人次，比2023年同期增长2.1%

其中高速公路及普通国省道非营业性小客车人员出行量107592万人次，日均21518.4万人次，比2023年同期增长1.4%

公路营业性客运量17385万人次，日均3477万人次，比2023年同期增长6.5%

记者：叶昊鸣

编辑：苗夏阳

设计：苗夏阳

新华社国内部出品

(责编：岳弘彬、牛镛)
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