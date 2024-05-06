“一季度，农业（种植业）增加值同比增长3.8%。”——在中国经济一季报里，掂量一下第一产业这个3.8%，既厚重感十足，又含金量满满。

3.8%的背后，是14亿多中国人的饭碗越端越稳。去年，我国粮食总产量达到1.39万亿斤，创历史新高；人均粮食占有量达493公斤，大幅高于国际公认的400公斤的粮食安全线。在高基数基础上，今年粮食生产如何更上层楼？各地切实抓好大面积单产提升，优化粮油品种品质。农业农村部党组成员李敬辉介绍，一季度，我国夏季粮油丰收基础逐步打牢，冬小麦和冬油菜面积稳中略增，苗情长势好于上年，春播进度同比略快，“菜篮子”产品供应充裕。这让中国更有底气应对当前复杂性、严峻性、不确定性上升的外部环境。

农业底盘稳，为巩固和增强经济回升向好态势提供了有力支撑。联合国粮农组织数据表明，去年国际大米价格指数涨了21%，但我国大米价格才涨了1.7%。起到坚实支撑的，就是我国不断提高的粮食综合生产能力。

3.8%的背后，是乡村特色产业发展的强劲势头。黑龙江蔓越莓、吉林蓝莓、贵州抹茶、甘肃天水麻辣烫的甘谷辣椒……近段时间，越来越多的土特产火爆出圈。

除了这些“爆款”,很多地方还有大量的“隐藏款”土特产。鹅肝、鱼子酱、黑松露常被称为“世界三大顶级食材”，也许你不知道，这些高端食材的产地不少来自中国的小县城：“安徽六安霍邱鹅肝”“四川雅安天全鱼子酱”“云南贡山黑松露”。以雅安鱼子酱为例，当地年产鱼子酱50吨，远销30多个国家和地区，世界上每100克鱼子酱中，就有12克产自雅安。

无论是“隐藏款”还是“爆款”，每个土特产的“出圈”都不是凭空而起，而是一个个地方优势特色产业厚积薄发的结果。一季度，我国乡村特色产业继续保持较快发展的良好势头，不断有土特产“破土而出”，“吸睛”又“吸金”。

3.8%的背后，是乡村新产业新业态的蓬勃涌现。近些年，越来越多的土特产被更多的人熟识、消费，这跟“互联网+”的兴起密不可分。得益于农产品电商的快速发展，现在不出家门就能轻松吃到各地特产。黑龙江人想吃砂糖橘了，网上下单，不出两三天，新鲜的广西砂糖橘就上了龙江人的果盘子。去年全国农产品网络零售额达5870.3亿元,同比增长12.5%，约为2014年的5倍。一季度，农产品电商继续保持较快增长，在提升老百姓舌尖上的幸福感的同时，让各地的土特产卖得更俏。与此同时，乡村休闲旅游业、非遗工坊等乡村新产业新业态持续升温，乡村休闲旅游精品工程、“互联网+”农产品出村进城工程稳步实施，有力带动第一产业产值提升，也让农民的钱袋子越来越鼓。

透过这3.8%，我们还可以看到现代化大农业发展的广阔前景。在广西柳州，一碗螺蛳粉“嗦”出一个大产业，从原材料种养殖，到食品制作加工，再到产品流通销售，螺蛳粉产业带动66万亩原材料基地，创造30多万个就业岗位，去年全产业链销售收入为669.9亿元。赣南脐橙、延安苹果、横州茉莉花、文登西洋参……一个个土特产，延展出一条条产业链，支撑起一个个优势特色产业集群。目前全国已累计建成180个优势特色乡村产业集群，全产业链产值超过5.6万亿元，辐射带动2000多万户农民。

立足“土”，体现“特”，做好“产”，培优品种、提升品质、打造品牌，推动产加销贯通、农文旅融合，土特产就能创造大效益。积极构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，现代化大农业就能筑牢农业强国的根基，为稳定经济社会发展大局提供有力支撑。

(责编：卫嘉、白宇)

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