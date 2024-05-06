人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

强制性国家标准发布 涉及电动自行车用锂离子蓄电池安全

2024年05月06日18:00 | 来源：新华网
小字号

新华社北京5月6日电 记者5月6日从工业和信息化部获悉，由工业和信息化部组织起草的《电动自行车用锂离子蓄电池安全技术规范》（GB 43854—2024）强制性国家标准已由市场监管总局（国家标准委）发布，将于2024年11月1日正式实施。

据了解，技术规范从单体电池和电池组两个层面规定了适用于《电动自行车安全技术规范》（GB 17761）的电动自行车用锂电池的安全要求和试验方法。其中单体电池方面主要考虑了过充电、过放电、外部短路、热滥用、针刺、标志6项安全要求；电池组主要考虑了电气安全、机械安全、环境安全、热扩散、互认协同充电、数据采集、标志等7个方面22项安全要求。

值得注意的是，技术规范仅适用于《电动自行车安全技术规范》（GB 17761）中规定的、最大输出电压不超过60V的电动自行车用锂离子蓄电池，不适用于电动滑板车、平衡车、电动摩托车、电动三轮车等车辆使用的锂离子蓄电池。根据规定，该标准实施后，国内销售的电动自行车用锂离子蓄电池都必须符合其要求。

当前，我国电动自行车的社会保有量已超过3.5亿辆，2023年全国规模以上企业累计生产电动自行车4228万辆。国内主要电动自行车品牌发布的电动自行车新车型中，配备锂离子蓄电池的比例超过20%。

工业和信息化部相关负责人表示，技术规范作为电动自行车用锂离子蓄电池安全强制性国家标准，对规范电动自行车用锂离子蓄电池产品设计、生产和销售，提升产品质量安全水平具有重要意义，将促进电动自行车行业健康有序发展。

(责编：卫嘉、白宇)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
“五一”期间全社会跨区域人员流动量超13亿人次
　　人民网北京5月6日电 （记者王连香）据交通运输部微信公众号消息，2024年5月1日至5日，全社会跨区域人员流动量135846.27万人次，日均27169.3万人次，比2019年同期增长23.7%，比2023年同期增长2.1%。 其中，铁路客运量9176.5万人次，日均1835.3万人次，比2019年同期增长23.3%，比2023年同期增长1.4%。…
多地文旅市场持续火热 假日里的中国活力满满
　　“我们是从外地过来旅游的，天坛所承载的历史和文化价值厚重，而且是北京的地标性建筑，非常值得一看。我们一家今天算是圆梦了！”4日，刚刚参观完天坛的游客王先生难掩兴奋之情。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部