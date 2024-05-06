新华社北京5月6日电 记者5月6日从工业和信息化部获悉，由工业和信息化部组织起草的《电动自行车用锂离子蓄电池安全技术规范》（GB 43854—2024）强制性国家标准已由市场监管总局（国家标准委）发布，将于2024年11月1日正式实施。

据了解，技术规范从单体电池和电池组两个层面规定了适用于《电动自行车安全技术规范》（GB 17761）的电动自行车用锂电池的安全要求和试验方法。其中单体电池方面主要考虑了过充电、过放电、外部短路、热滥用、针刺、标志6项安全要求；电池组主要考虑了电气安全、机械安全、环境安全、热扩散、互认协同充电、数据采集、标志等7个方面22项安全要求。

值得注意的是，技术规范仅适用于《电动自行车安全技术规范》（GB 17761）中规定的、最大输出电压不超过60V的电动自行车用锂离子蓄电池，不适用于电动滑板车、平衡车、电动摩托车、电动三轮车等车辆使用的锂离子蓄电池。根据规定，该标准实施后，国内销售的电动自行车用锂离子蓄电池都必须符合其要求。

当前，我国电动自行车的社会保有量已超过3.5亿辆，2023年全国规模以上企业累计生产电动自行车4228万辆。国内主要电动自行车品牌发布的电动自行车新车型中，配备锂离子蓄电池的比例超过20%。

工业和信息化部相关负责人表示，技术规范作为电动自行车用锂离子蓄电池安全强制性国家标准，对规范电动自行车用锂离子蓄电池产品设计、生产和销售，提升产品质量安全水平具有重要意义，将促进电动自行车行业健康有序发展。

(责编：卫嘉、白宇)

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