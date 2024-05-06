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按下转型升级加速键 红旗携三大子品牌亮相北京车展

2024年05月06日19:01 | 来源：人民网
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人民网北京5月6日电 （记者栗翘楚）4月25日，红旗携三大子品牌共22款产品亮相北京车展。其中，金葵花品牌首次在国际车展中独立参展；节能车品牌双旗舰焕新，主力热销车型推出插混版；新能源品牌多款基于“红旗·天工”纯电平台和“红旗·九章”智能平台打造的全新纯电产品首发亮相，充分体现红旗在新能源转型上的最新成果。

本次车展，红旗金葵花品牌隆重发布全新产品——超豪华行政轿车“国雅”，并接受全球用户预订。与此同时，“国雅”“国耀”“国礼”以及豪华礼宾客车“国悦”四款车型组成了金葵花国宾车队。此外，金葵花品牌还带来全新概念车。该款概念车在诠释文化经典、传承红旗基因的同时，更融入前瞻技术和顶级匠艺，充分满足未来用户对超豪华品牌的所有想象。

作为展现大国自信和时代担当精神内核的汽车名片，节能车品牌表达了对风尚出行和精致生活的永恒追求。本次车展，新红旗H9与2024款红旗HQ9双旗舰引领，展现红旗品牌节能环保的坚定态度，更将为用户创造绿色豪华的出行新体验。

作为“All in新能源”战略的重要载体，红旗新能源子品牌带来多款全新产品。其中，“安心智享”中大型SUV红旗EHS7正式亮相，它是红旗面向新高尚家庭用户精心打造的力作，采用红旗新能源全新设计理念，搭载“红旗·天工”纯电平台和“红旗·九章”智能平台，以至臻安全、至臻智能、至臻美妙，诠释“安心智享”的丰富内涵。

本次车展，红旗品牌不仅带来强势产品矩阵，更宣布接续奥运情缘，为2024巴黎奥运会每一位获得奖牌的荣耀健儿敬赠红旗车。同时，红旗还将继续推进与国家体育总局的战略合作，为TEAMCHINA提供24台红旗EHS9保障用车，服务中国健儿奥运期间的高效出行。

向新而行，提速跃迁。红旗品牌正以更加开放的姿态拥抱世界，开启新能源绿色转型新篇章，为用户创造“美妙出行，美丽体验，美好生活”，为中国汽车品牌向上发展提供新动能，为中国汽车产业变革创新注入新活力。

(责编：郝帅、吕骞)
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