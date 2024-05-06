人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

“五一”假期全国重点零售和餐饮企业销售额同比增长6.8%

2024年05月06日20:04 | 来源：新华网
小字号

新华社北京5月6日电（记者谢希瑶）据商务部商务大数据监测，2024年“五一”假期，全国重点零售和餐饮企业销售额比去年同期（2023年4月29日至5月3日）增长6.8%。

数据显示，“五一”假期，36个大中城市重点商圈客流量同比增长15.1%。商品消费方面，各地开展以旧换新系列活动，带动大宗消费稳步增长。商务部重点监测零售企业汽车、家电、家具销售额同比分别增长4.8%、7.9%和4.6%。线上消费较快增长，全国实物商品网上零售额同比增长15.8%。服务消费方面，商务部重点监测餐饮企业销售额同比增长7.1%，部分电商平台住宿销售额同比增长6%。

市场供应方面，生活必需品供应总体充足，价格基本平稳。全国200家大型农副产品批发市场粮油、肉类、禽蛋、蔬果库存充足，粮油、猪牛羊肉、鸡蛋、水果平均批发价格与节前基本持平，蔬菜价格上涨0.4%。

(责编：卫嘉、白宇)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
报告：新型实体企业以数字经济和数字技术助力乡村振兴
　　人民网北京5月6日电 （记者夏晓伦）近日，中国社会科学院财经战略研究院在北京主办 “数字经济助力乡村振兴”研讨会，并发布《中国数字经济高质量发展报告（2023）》（下简称“报告”）。《报告》认为，数字技术和数字经济成为乡村振兴的重要驱动力，逐步提高了我国农村地区供应链、产业链和价值链发展质效。…
国风柔性卷轴屏“上车” 显示厂商发力车载领域
　　近年来，在数字化、智能化的浪潮下，汽车产业越来越先进，智能驾驶、智能座舱等成为汽车产业变革的新高地。车载显示屏作为连接人类世界与智能设备的第一入口，正逐渐演化为人车交互的首要窗口，成为未来汽车的标配。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部