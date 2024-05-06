新华社北京5月6日电（记者谢希瑶）据商务部商务大数据监测，2024年“五一”假期，全国重点零售和餐饮企业销售额比去年同期（2023年4月29日至5月3日）增长6.8%。

数据显示，“五一”假期，36个大中城市重点商圈客流量同比增长15.1%。商品消费方面，各地开展以旧换新系列活动，带动大宗消费稳步增长。商务部重点监测零售企业汽车、家电、家具销售额同比分别增长4.8%、7.9%和4.6%。线上消费较快增长，全国实物商品网上零售额同比增长15.8%。服务消费方面，商务部重点监测餐饮企业销售额同比增长7.1%，部分电商平台住宿销售额同比增长6%。

市场供应方面，生活必需品供应总体充足，价格基本平稳。全国200家大型农副产品批发市场粮油、肉类、禽蛋、蔬果库存充足，粮油、猪牛羊肉、鸡蛋、水果平均批发价格与节前基本持平，蔬菜价格上涨0.4%。

(责编：卫嘉、白宇)

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