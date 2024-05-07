新华社北京5月6日电（记者马知遥、张璇、李典）刚刚结束的“五一”假期，不仅景区门票、酒店、车票预订量大幅增长，还涌现出一系列新潮玩法，丰富了游客的出行体验。业内人士表示，出游需求集中释放将助推各地生活服务业消费加速、扩容提质。

旅游市场总体平稳有序。文化和旅游部6日发布的数据显示，今年“五一”假期，全国国内旅游出游合计2.95亿人次，同比增长7.6%；国内游客出游总花费1668.9亿元，同比增长12.7%。

国家移民管理局6日通报，今年“五一”假期，全国边检机关共保障846.6万人次中外人员出入境，较2023年同期增长35.1%。其中，内地居民出入境476.8万人次，较2023年同期增长38%；港澳台居民出入境291.9万人次，较2023年同期增长20.8%；外国人出入境77.9万人次，较2023年同期增长98.7%。

5月5日，旅客在湖南衡阳东站候车室排队进站（无人机照片）。新华社发（曹正平摄）

“选择去韩国、泰国等地的游客较多。去这些国家，四五天的假期刚刚好，而且性价比也很高。”长春康辉旅行社营业部经理王雪莹介绍说。

交通运输部5月6日发布数据显示，“五一”假期，全社会跨区域人员流动量比2023年同期增长2.1%。“太火了，仅5月1日当天就发送了旅客50多万人次，创了今年单日客流量、历史同期客流量新高。”中国铁路哈尔滨局集团有限公司工作人员说。

假期期间，全国主干公路交通流量持续保持高位运行。公安部交管局5日发布数据，从交管局监测的75条主干高速公路700个重要通道监测节点看，通行流量较去年假期上升4.19%。

智能搜索平台夸克App的热搜数据显示，“五一”期间，年轻人出游搜索热度同比增长256%，“旅拍”词条增幅显著；生活服务平台美团数据显示，假期前三天，全国本地生活服务消费同比增长25%，餐饮堂食订单量较去年同期增长73%，部分餐厅排队等位超过1000桌。

5月4日，游客乘船在贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市峰林布依景区游览。新华社发（刘朝富摄）

这个假期，旅游下沉化趋势更加明显，携程发布的数据显示，安吉、桐庐、都江堰、阳朔、弥勒、义乌、婺源、景洪、昆山、平潭是热门县域旅游目的地，旅游订单平均增长36%。旅游服务平台飞猪提供的数据显示，黔西南布依族苗族自治州、六盘水、阿里地区、嘉峪关、陵水黎族自治县、乌兰察布、海南藏族自治州、安顺、朔州等目的地旅游预订量同比去年平均增速达2倍。携程研究院行业分析师王亚磊表示，如今，游客追求更松弛，相比一二线城市的“人挤人”，下沉市场能让游客身心更加放松。

更自由、灵活的行程安排让人们趋之若鹜。飞猪发布的“五一”假期出游快报显示，租车、包车等自驾游预订量同比去年增长均超过四成。“5天假期，我们飞去新疆，提前通过平台定了自驾车，一落地就可以从机场取车。”来自杭州的吴先生告诉记者，自驾的好处就是时间很自由，还能欣赏沿途风景，太美了。

与出门旅行相比，在家门口看个电影也不错。国家电影局5月6日发布数据，2024年五一档电影票房达15.27亿元，观影人次为3777万。

“出游新趋势映射了消费心态与理念变化，年轻人更看重消费质量，而不是消费数量。”中国社会科学院新媒体研究中心副主任黄楚新说，出游趋势数据为各地文旅产业发展提供了决策参考。

(责编：杨光宇、胡永秋)

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