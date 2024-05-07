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以旧换新进行时：转转五一假期上门回收增长超61%

2024年05月07日08:14 | 来源：央广网
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原标题：以旧换新进行时：转转五一假期上门回收增长超61%

商务部日前表示，推动消费品以旧换新作为当前促消费工作的重点。2024年“五一”假期，“以旧换新”热情高涨。

国内二手交易服务平台“转转”发布的数据显示，今年五一期间，其回收业务量较去年同期增长超过52%，其中上门回收增长更是超过了61%，显示出消费品市场以旧换新需求强劲。

得益于以旧换新和绿色消费浪潮，转转二手电商业务也迎来发展新机遇。数据显示，五一期间，转转二手电商业务增长超过55%。

以旧换新热，假日上门回收增长超60%

不少消费者在换新的同时会选择将原有旧产品处理掉，转转成为其重要选择。

今年五一期间，转转回收业务量较去年同期增长超过52%。这些产品中，不再具有使用价值的将进行环保拆解，其余可二次销售给其他有需要的消费者，实现循环使用。

转转数据显示，北京、成都、深圳、重庆、广州、武汉等一线及新一线城市的消费者以旧换新最为活跃。值得关注的是，东莞、邯郸、咸阳等二三线城市在假日消费刺激下，以旧换新增长显著，同样表现出巨大的市场潜力。

回收业务里，转转上门回收业务量增长超过了61%。据其负责人介绍，“上门回收是转转搭建的特色网络，转转有近2000人的上门回收团队，已覆盖全国240多个城市，消费者可以实现足不出户一键回收。”

面临假日消费浪潮的考验，转转提前做好客流评估，安排上门工程师休假排期，提供了充足人力运力，以保障消费者假日期间回收换新需求，为消费者提供优质服务。

林先生是一位电子产品“发烧友”，会在各类电子产品发布第一时间就购入体验，爱好范畴覆盖手机、平板、电脑、相机多个品类。林先生表示，“电子产品更新换代快，如何高效处理‘旧产品’是我在意的一点。我出货的设备都比较新，使用最多也不会超过一年，有的可能就只用过一两次。因为产品多，工作忙，我很难有精力去和二手买家一件件沟通设备情况和价格。通过转转上门回收，不仅可以一次性打包所有设备，而且检测过程专业规范，价格合理，钱款还能当面付清，节省了我很多时间。”

线下市场活力涌动，以旧换新需求强劲

除了上门回收，门店也是消费者在转转进行以旧换新的选择渠道。

近日，转转在全国门店开启了“换新装备，踏春出游”以旧换新促销活动。据了解，活动期间，转转为消费者回收及购机提供了大额优惠。转转相关负责人介绍，转转期望借力各地政策鼓励和假日消费的浪潮，带动更多消费者参与以旧换新，加入循环经济。

假日商场人流攒动，正在商场向店员咨询的陈先生表示，“我最近正好需要一个备用机，在商场等位就来转转店里看看。和店员了解后我感觉转转的手机质量和服务都挺有保障的，加上现在门店还有促销活动，立减三百多，直接在店内就能买下来，非常划算。”

“五一期间，门店人流量和业务量明显增长，特别是手机和平板，来咨询的消费者很多”，转转店员介绍道。转转数据显示，五一期间，转转门店业务量和去年同期相比增长显著，线下消费热情高涨，消费环境持续向好。截止目前，转转已在全国各地开设超500家线下门店，北京、成都、深圳、重庆、广州门店数量居全国TOP5。

互联网+回收新模式 助力消费经济大流通

五一假期，多地推出各式颇具特色的“以旧换新”促销活动。在这轮消费品以旧换新推进中，一系列互联网+回收与新兴二手交易模式的出现，对于社会回收网络的建设起到重要作用。

2024年1月23日，商务部等9部门发出关于健全废旧家电家具等再生资源回收体系的通知，提到支持回收企业做大做强，发展“互联网+”回收新模式；鼓励发展“互联网+”二手方式。

转转作为一家深耕循环经济的互联网企业，在回收体系布局多年，具备完整的回收链条与服务能力，为消费者提供了高效安全的优质服务。

在以旧换新和绿色消费等大趋势下，转转二手电商业务也迎来发展新机遇。数据显示，五一期间，转转二手电商业务增长超过55%。继手机、平板、笔记本、手表、耳机等电子产品之后，相机、镜头、图书、手写笔及二手奢侈品，也成为消费者热衷交易的二手商品。

(责编：曹淼、李源)
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