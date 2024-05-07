原标题：交通银行成功落地多功能 自由贸易账户业务

5月6日，交通银行成功落地横琴粤澳深度合作区多功能自由贸易账户(简称EF账户)业务，为符合条件的合作区内主体以及境外主体开立了对应类型EF账户，并在跨境资金结算、汇兑、投融资等方面提供全流程金融服务支持。这是交行落实“横琴金融30条”的有力举措，充分体现出国有大行主动服务粤港澳大湾区建设的责任与担当。

EF账户业务是合作区提升贸易投资自由化便利化、推动跨境资金自由便利流动的有益实践和积极探索，是重要的金融基础设施。在交行开立EF账户的横琴某科技公司财务负责人表示，EF账户与境外账户可依法自由划转，极大地便利了企业财务资金的管理，让经营主体切实惠享合作区的改革红利。

作为目前市场上一家可为客户提供境内账户、EF账户、FT账户、OSA账户、NRA账户、创新离岸人民币账户等全账户体系和专业服务能力的银行，交通银行可结合企业生产经营特点和实际金融需求提供涵盖在岸、跨境、离岸的“EF+”优质金融服务。

展望未来，交通银行将坚持统筹金融开放和安全，充分发挥经营综合化、服务全球化优势，紧抓EF账户业务落地实施的政策机遇，深入推进自贸金融产品与服务创新，利用好境内外两个市场、两种资源，切实提升金融服务实体经济的质效，为推动高水平对外开放贡献交行力量。

(责编：曹淼、李源)

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