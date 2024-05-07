中新网5月6日电(中新财经记者 左宇坤)“五一”假期之前，北京、天津、成都等地接连发布楼市利好政策，无疑让人们对这个假期的房地产市场表现充满期待。4月30日召开的中央政治局会议也针对房地产提出“统筹研究消化存量房产和优化增量住房的政策措施”，提振了市场预期。

中新财经记者采访了解到，多地的售楼处都迎来了一个热闹的假期。“我们本来已经排好值班表了，我只需要来店里两天就行。结果政策一出，立马改成全员上岗。”北京市某售楼处销售人员孟姗(化名)对记者表示。

4月30日晚间，北京的住房限购政策迎来了13年来的首次调整，2套房京籍家庭可在五环外新购一套房。孟姗工作的案场位于本次政策影响的区域内。

孟姗介绍，假期店里每人每天都得带看十几组客户，其实本来还能有更多，但因为政策是30日晚上出的，很多人都计划好外出旅行甚至已经在路上了，他们会在假期后陆续安排看房。

“销售情况的话，我们项目之前一周大概能卖出七八套，‘五一’假期前三天就卖出了十几套。”孟姗说，因为五环外的新房大多以大房、高端房为主，意向群体也主要是改善置换的，对刚需自住影响相对较小。

中原地产研究院数据也显示，新政后北京五环外成交和到访都在明显放大，但分化也比较大，热门板块的典型项目到访量上涨更加明显。其中顺义后沙峪(+120%)、昌平南(+110%)上涨明显，这些热点区域基本都是北京改善购房集中的地段。

中指研究院数据显示，今年“五一”假期期间，北京、广州、深圳、成都、南京、济南等地部分优质项目到访量增加明显，但观望情绪仍在，其中北京、济南2024年“五一”假期日均成交面积较去年假期均表现增长，且均高于2019年假期水平。

二手房方面，北京市一位房产中介李先生对记者表示，因为北京热度较高的二手房多集中在位置更好的市区之内，五环外以新房为主，所以新政对二手房的直接影响相对较小。

“但政策的不断推出对客户的预期还是影响很大的。比如有的客户已经考虑着把之前价格挂得特别低的二手房改价或者下架了，还有人直接给我说‘卖不出去就出租’。总之一些低价房源的业主已经有了挺明显的动摇。”李先生说。

4月底以来，还有上海、深圳、成都、天津、南京等地围绕优化限购政策、鼓励以旧换新等，接连释放政策利好，促进潜在购房需求释放。

以成都为例，4月29日起，成都长达7年半的限购政策全面取消。中指研究院数据显示新政对供应端效果明显，新政周(4.22-4.28)共有31个楼盘取证，4月最后一天，成都共有12个住宅项目集中取证，5月成都有推售计划的楼盘近30个。假期期间该市看房客群增加，同时吸引川内其他地级市及省外客群旅游期间看房买房。

“政策效应持续释放，对于房地产市场行情的提振具有积极的作用，也在很大程度上有助于房地产市场的供求关系调整。”易居研究院研究总监严跃进表示，楼市政策的出台，既有立竿见影的效果，也有涓涓细流的效应，有助于短期和中长期市场行情的提振。

“既有的政策调整和房价趋稳的态势，都有助于减少观望情绪，对于全国住房市场的复苏等都具有非常积极的示范作用。”严跃进说。(完)

(责编：王震、陈键)

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