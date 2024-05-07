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横琴多功能自由贸易账户业务落地

2024年05月07日09:10 | 来源：中国新闻网
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　　中新社广州5月6日电 (记者 许青青)据中国人民银行广东省分行6日消息，《横琴粤澳深度合作区多功能自由贸易账户业务管理办法》(下称《管理办法》)正式实施，横琴粤澳深度合作区(下称合作区)内10家试点银行陆续开展多功能自由贸易账户业务。

　　据介绍，多功能自由贸易账户可充分满足企业及在合作区内生活工作的港澳个人跨境资金结算需求，提升企业、个人资金结算、调拨的效率和便利程度，有效降低财务和时间成本。

　　据统计，6日上午，试点银行共计为合作区内企业开立EFE账户(合作区内机构账户)19个，为境外企业开立EFN账户(境外机构账户)8个，为港澳个人开立EFF账户(境外个人账户)9个；办理资金汇划折合人民币1533万元，其中，与境外资金汇划733万元，“跨二线”资金汇划800万元；EF(多功能自由贸易账户)外汇买卖交易折合人民币732万元；发放EF贷款折合人民币393万元。

(责编：王震、陈键)
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