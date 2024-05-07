本报讯 （记者杜雨萌）5月6日，国家发展改革委发布消息称，近日，国家发展改革委主任郑栅洁主持召开大规模设备更新和消费品以旧换新第2次专题座谈会，与天能控股集团、西子联合、联影集团、康力电梯等民营企业负责人座谈交流，认真听取企业家对大规模设备更新工作的诉求建议，就下一步推动相关工作进行了深入交流讨论。

民营企业参会代表详细介绍了企业生产经营情况，从生产端、需求端和回收利用端分别提出了对设备更新工作的考虑和具体意见建议。参会代表纷纷表示，设备更新既可以帮助企业提高技术水平、增强竞争力，还可以帮助老百姓改善生活、提升教育和医疗等公共服务水准，蕴藏着巨大的市场潜力。

郑栅洁向民营企业家们介绍了一季度经济运行情况，并对企业家们的意见建议逐一作了回应。郑栅洁指出，一季度经济呈现增长较快、结构趋优、质效向好的发展态势，实现了平稳起步、良好开局。随着党中央、国务院各项决策部署持续落地见效，我国经济回升向好态势将得到进一步巩固和增强，为民营经济健康发展营造良好的宏观经济环境。

郑栅洁表示，党中央、国务院决定推动大规模设备更新，将有力拉动有效投资，增加先进产能，增进民生福祉，推进经济转型升级和社会发展进步。下一步，国家发展改革委将强化统筹协调，与有关部门和地方政府一道，安排中央投资支持符合条件的设备更新和循环利用项目，打好财税、金融等政策组合拳，强化要素保障，促进产业向“新”而行。同时，设备更新还将注重向民生领域倾斜，提升公共服务品质，提高老百姓生活舒适度，让广大企业和群众共享中国高质量发展红利。

(责编：王震、陈键)

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